İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları

Kerki ve Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında bu yaz hayranları ile buluşan Yıldız Tilbe ve Sibel Can, yoğun istek üzerine yeniden Harbiye’de sahneye çıkıyor. Son albümü ile büyük beğeni toplayan Sibel Can 25 Eylül, bu yaz Harbiye’deki konserlerinde boş koltuk kalmayan Yıldız Tilbe ise 27 Eylül’de yeniden sevenleriyle bir arada olacak.



Eylül ayında Harbiye’de yeniden sahneye çıkacak olan Sibel Can ve Yıldız Tilbe, açıkhava sonrası ise büyükşehir konserlerine hız kesmeden devam edecek. Hayranlarının heyecanla beklediği Can ve Tilbe, muhteşem performanslarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.



SİBEL CAN TURNE PROGRAMI



25 Eylül Salı İstanbul Harbiye Açıkhava

5 Ekim Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu

12 Ekim Cuma Antalya Konyaaltı Açıkhava

20 Ekim Cumartesi İzmir Fuar Açıkhava

15 Aralık Cumartesi Ankara Congresium



YILDIZ TİLBE TURNE PROGRAMI



22 Eylül Cumartesi Bursa Açıkhava Tiyatrosu

27 Eylül Perşembe İstanbul Harbiye Açıkhava

29 Eylül Cumartesi Antalya Konyaaltı Açıkhava

1 Ekim Pazartesi İzmir Fuar Açıkhava

3 Ekim Çarşamba Denizli Açıkhava Tiyatrosu