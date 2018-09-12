Kerki ve Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında bu yaz hayranları ile buluşan Yıldız Tilbe ve Sibel Can, yoğun istek üzerine yeniden Harbiye’de sahneye çıkıyor. Son albümü ile büyük beğeni toplayan Sibel Can 25 Eylül, bu yaz Harbiye’deki konserlerinde boş koltuk kalmayan Yıldız Tilbe ise 27 Eylül’de yeniden sevenleriyle bir arada olacak.
Eylül ayında Harbiye’de yeniden sahneye çıkacak olan Sibel Can ve Yıldız Tilbe, açıkhava sonrası ise büyükşehir konserlerine hız kesmeden devam edecek. Hayranlarının heyecanla beklediği Can ve Tilbe, muhteşem performanslarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.
SİBEL CAN TURNE PROGRAMI
25 Eylül Salı İstanbul Harbiye Açıkhava
5 Ekim Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu
12 Ekim Cuma Antalya Konyaaltı Açıkhava
20 Ekim Cumartesi İzmir Fuar Açıkhava
15 Aralık Cumartesi Ankara Congresium
YILDIZ TİLBE TURNE PROGRAMI
22 Eylül Cumartesi Bursa Açıkhava Tiyatrosu
27 Eylül Perşembe İstanbul Harbiye Açıkhava
29 Eylül Cumartesi Antalya Konyaaltı Açıkhava
1 Ekim Pazartesi İzmir Fuar Açıkhava
3 Ekim Çarşamba Denizli Açıkhava Tiyatrosu