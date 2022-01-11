Yılın ilk İKSV galası Flee filmine

Yılın ilk İKSV Galası; Cannes'dan Sundance'a, Avrupa Film Ödülleri'nden Oscar'a, yılın en çok konuşulan en dokunaklı filmlerinden, çokça övgü ve ödül toplayan, belki de Oscar'larda aynı anda hem animasyon hem belgesel hem de yabancı filme aday olan ilk film olarak tarihe geçecek Flee'ye yapılıyor.



Flee, çocuk yaşta Afganistan'dan Danimarka'ya mülteci olarak gelen Amin'in gerçek hayat hikâyesini anlatıyor. Evlenmek üzere olan Amin, yirmi yıl boyunca kendinden bile sakladığı, zorluklarla kurduğu hayatın alt üst olmasına yol açabilecek korkunç sırrıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve göç sürecini ilk defa dile getiriyor. The Hollywood Reporter dergisinin "belgesel tanımını alabildiğine genişletiyor" sözleriyle övdüğü Flee, el çizimi canlandırma sekanslarla arşiv görüntülerini bir araya getiriyor.



2022 Oscar'larda hem En İyi Uluslararası Film dalında Danimarka'nın adayı olarak kısa listede yer aldı hem de En İyi Uzun Metraj Belgesel ve En İyi Animasyon dalında aday adayı gösterildi. Cannes 2020 etiketini alan Flee, dünya prömiyerini yaptığı 2021 Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Belgesel dalında Büyük Jüri Ödülü'nü kazandı.

50'Yİ AŞKIN ÖDÜL ALDI

Flee'nin kazandığı 50'yi aşkın ödül arasında Bağımsız Ruh Ödülleri'nde En İyi Belgesel, New York Eleştirmenler Birliği En İyi Kurmaca Olmayan Film, Avrupa Film Ödülleri En İyi Avrupa Belgeseli, En İyi Avrupalı Uzun Metraj Canlandırma Film ve Avrupa Üniversite Ödülü, Britanya Bağımsız Film Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Bağımsız Film, Gotham Ödülleri'nde Özgürlük Ödülü, Annecy Canlandırma Film Festivali'nde Cristal En İyi Film, Dağıtım Ödülü, En İyi Özgün Müzik ödülleri sayılabilir.



Flee'nin yapımcıları arasında ünlü oyuncular Riz Ahmed ve Nikolaj Coster-Waldau da yer alıyor.