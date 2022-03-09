'Yılın tiyatrocusu' Ümmiye Koçak

Kadına şiddete dikkat çekmek, kız çocuklarının okuması ve kadın istihdamında farkındalık oluşturmak amacıyla, 'kadın dünyadır' mottosu ile yapılan Türkiye Kadın Zirvesi’nde ödüller sahipleri buldu. Son yıllarda adından sık sık bahsettiren ve Anadolu kadınının simgesi haline gelen Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu kurucusu Ümmiye Koçak, ‘yılın tiyatrocusu’ ödülünü almaya hak kazandı.

Çok sayıda ismin konuk olduğu gecede, birbirinden önemli kadınlar ödüllerin sahibi oldu. Törende Ümmiye Koçak’a yılın tiyatrocusu ödülü takdim edildi.

"DİPLOMAM YOK AMA İNSANLARA FAYDALI OLACAĞIM"

Gecede anlattığı başarı hikayesi ile duygulandıran Koçak, "Kendime çocukluğumda bir söz verdim. Diplomam olmayabilir ama insanlara faydalı olacağım. Tiyatroya ilk başladığımda tek hayalim kadınların sesini Mersin'e duyurmaktı ama şimdi dünyaya duyuracağız. Ronaldo ile ilk karşılaştığımızda birbirimize direk sarıldık. O bana 'Mommy' dedi ben de 'Annem' dedim. Biz sevgimizi gözlerimizle anlattık. O bana sevginin dili ve dini olmadığını öğretti" dedi.