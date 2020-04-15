Yıllara meydan okuyan Taş Mektep restore ediliyor

Muğla'da 'Taş Mektep' ismiyle anılan tarihi binanın dış cephe restorasyonuna başlandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, restorasyon alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü olarak kullanılan binanın tarihinin 1800'lü yıllara dayandığını söyledi.



Kışla olarak 1839'da yapılan, 1916'da onarılarak liseye dönüştürülen tarihi binanın sonraki yıllarda Turgut Reis Lisesi, Ticaret Lisesi, Halk Kütüphanesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kız Meslek Lisesi olarak değişik isimlerde hizmet verdiğini anlatan Töre, binanın 2019'dan itibaren de enstitü olarak kullanıldığını bildirdi.



Restorasyon çalışmalarına katkılarından dolayı Vali Esengül Civelek'e teşekkür eden Töre, "Aslına uygun şekilde iç boya ve tadilatı yapılan bina, dikkat çeken tarihi dokusu ve atmosferiyle eğitim hizmetlerinin dışında birçok sergiye, toplantıya, kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor" dedi.



Töre, restorasyon çalışmasının kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

