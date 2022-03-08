Yılmaz Erdoğan'ın Münaşaka turnesi

Üç yıllık aranın ardından geçtiğimiz aylarda tekrar sahnelere dönen Yılmaz Erdoğan, tek kişilik gösterisi Münaşaka'nın Türkiye turnesine Ankara ve Eskişehir'de kapalı gişe olarak başladı.



Gündemden ele aldığı konular ve her biri birbirinden keyifli yeni anektodlarla zenginleşen gösterisiyle seyircilerin büyük ilgisiyle karşılanan Erdoğan, Ankara'daki gösterisinde "Ankara benim için çok önemli bir yer. Bende buranın çocuğuyum. Sabah buraya gelir gelmez döner de yedim ve hasret giderdim" dedi.



Yılmaz Erdoğan’ın turne takvimi:



9 Mart Kayseri, 10 Mart Konya, 18 Mart Bursa, 20 Mart İzmir, 30 Mart Uşak, 31 Mart Antalya

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