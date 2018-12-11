Bugüne kadar sayısız sinema filmi ve tiyatro oyununda oynayan ve 73 yıllık tiyatro yolculuğunu bu yıl kurduğu Çivi Kabare Tiyatrosu ile taçlandıran büyük usta Yılmaz Gruda, Biz Bize Benzeriz başlığı altında yazdığı 11 oyunu, 12 Aralık Çarşamba günü Sahne Çolpan İlhan da sahneye koyacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Aralarında Sadri Alışık Akademi’nin genç yeteneklerinin de bulunduğu 9 yetenekli oyuncuyla birlikte Sahne Çolpan İlhan da perde açacak olan Yılmaz Gruda şunları söyledi:

“73 yıllık tiyatro yolculuğum boyunca, değişik zamanlarda yazdığım, sahneye koyduğum, oynadığım ve sevdalısı olduğum kabare türünü, yeniden var etmek için, içerik, biçim, biçem, icra gibi tüm ögeleriyle halkımıza sunmak üzere kollarımı sıvadım. Çivi Kabare Tiyatrosu adı altında sunduğum bu var-etme çabasında, toplumsal zaafların çeşitli görünümlerini, memleket hallerini, insan ilişkilerinin temel olgularını ‘çivi’ vuruşlarıyla ele aldım. Ve tüm bu Çivi'leri Kabare Tiyatrosu’nun gerekirleri çevresinde oluştururken, müzik, dans ve geleneksel tiyatromuzun ögeleriyle sarmaladım. ”