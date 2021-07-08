Yönetmen Bong Joon Ho Parasite dizisi hakkında konuştu: Dizi bir kara komedi olacak

Parasite filminin dizisi hakkında konuşan yönetmen Bong Joon Ho, "Dizi bir kara komedi olacak" dedi.

08.07.2021 - 17:02

Yönetmen Bong Joon Ho Parasite dizisi hakkında konuştu: Dizi bir kara komedi olacak

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Bong Joon Ho, Parasite dizisini hayata geçirmek için Adam McKay ile bir çalışma yürütüyor.

Ünlü yönetmen, "Parasite, her yerde var olan bir sorun olarak zengin ve fakir aileleri konu edinen bir film. Televizyon dizisi ise umuyorum ki dahiyane olacak" dedi.

Joon Ho, "Adam McKay ile birlikte çalışıyorum ve o senaryo ile ilgileniyor. Diziyi Amerika'da çekeceğiz. Konu Fransa'da ve başka yerlerde devam edecek. Birçoğumuz zengin olmayı isteriz. Ama esasen hepimizin içinde fakir olma korkusu var. Parasite'ın HBO adaptasyonuna dahil oldum. Dizi bir kara komedi olacak" diye konuştu.

Bong Joon Ho Bong Joon Ho

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