Yönetmen Francesca Tosarelli'den corona belgeseli

İtalya’da corona virüs salgını hakkında bir belgesel çeken gazeteci ve yönetmen Francesca Tosarelli, belgeselin çekim süreci ve bir pandemiyi görüntülerle belgelemenin etik sorumlulukları hakkında konuştu.



Bir gazeteci ve film yapımcısı olarak basın özgürlüğüne dikkat çeken Tosarelli, krizi etik olarak nasıl belgeleyeceğini düşünmekle yükümlü olduğunu açıkladı.



Tosarelli şu ifadeleri kullandı: “İtalya’da bir ay önce ekranlarda dolaşan görüntüler boş sokaklardan ve maske takan insanlardan ibaretti. Hikâyenin bir kısmının eksik olduğunu hissettim ve gerekli koruyucu giysilerle nasıl güvenli bir şekilde korunacağımı öğrenmek, doğru zaman ve konumun ne olacağını anlamak için kendime zaman ayırdım"



Tosarelli çekim süreci hakkında ise, “Hastanın evine vardığımızda gönüllüler tarafından aile üyelerine tanıtıldık. Bu hassas bir andır çünkü durum hasta için dramatik olabilir ve her şeyi açıklamak için sadece birkaç dakikanız var. Tanıştığım insanlar durumu belgelemenin önemini hemen anladılar ve bizi sıcak karşıladılar. Onlarla konuştum, acilen hikâyelerini İtalya’nın iki hafta gerisinde olan dünyanın geri kalanına iletmek istediler. Birçoğu yaptığımız şey için bize teşekkür etti ve düzenli olarak iletişim hâlinde kaldık. Bu, mesajınızın yararlı olduğunu bilmek, bir gazetecinin alabileceği en güçlü motivasyon" sözlerini dile getirdi.

