Game of Thrones'un (Taht Oyunları) The Watchers on The Wall (4. sezon 9. bölüm /8 Haziran 2014) ve Blackwater (2. sezon 9. bölüm / 27 Mayıs 2012) bölümlerinin yönetmenliğini yapan Neil Marshall, dizinin finali hakkında açıklamada bulundu.

"TAHMİN ETMEK İMKANSIZ"

Metro Online'a yaptığı açıklamada David Benioff ve D.B. Weiss'ın dahi olduğunu bu yüzden de yaptıkları üzerinde tahmin yürütmenin imkansız olduğunu belirten

Marshall, kendisinin yönetmenlik açısından farklı bir yöntem izlediğini hatırlattı.

"SONA ÇOK HIZLI GELDİLER"



Kendi deneyimlerini final bölümüne ekleme fırsatı olmadığını söyleyen Neil Marshall

"David Benioff ve D.B. Weiss'ın çok aceleci davranmalarıyla ilgili eleştirilere katılıyorum. Karakterlerin sonu olması gerektiği gibiydi, ama sona çok hızlı geldiler" dedi.