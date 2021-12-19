Yönetmen Pelin Esmer gençlerle buluşuyor

İstanbul Modern, Genç Salı Eğitim Programı’nı çevrim içine taşıyarak sanatçılarla gençleri bir araya getiriyor. 18-25 yaş arası gençlerin katıldığı program, 21 Aralık’ta yönetmen Pelin Esmer’i konuk ediyor.

Haberler 19.12.2021 - 11:51

Yönetmen Pelin Esmer gençlerle buluşuyor

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''Genç Salı'' Çevrimiçi Eğitim Programı aralık ayında gençleri yapımcı, senarist ve yönetmen Pelin Esmer ile bir araya getiriyor. Ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi Pelin Esmer, söyleşisinde yaratma sürecine; senarist, yapımcı ve yönetmen olarak çalışma hayatının farklı dallarına odaklanarak gençlerin profesyonel gelişimi için önerilerini paylaşıyor ve sorularını yanıtlıyor.

SANATÇILAR DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYOR

Genç Salı Eğitim Programı, resim, heykel, yerleştirme, sinema ve fotoğraf gibi farklı alanlarda sanatçıların, eğitim yaşantılarından kişisel ve profesyonel gelişim hikâyelerine uzanan deneyimlerini gençlerle paylaşmalarını amaçlıyor. Program katılımcılara, yaratıcı üretimlerde bulunmanın engelleri ve sorunlarını tanımak, bunları aşmanın olasılıklarını tartışmak için sanatçılarla tanışmak, tecrübelerini dinlemek ve yeni bakış açılarını keşfetmek için fırsatlar sunuyor.

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