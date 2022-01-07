Yönetmen Peter Bogdanovich hayatını kaybetti

Son Gösteri, Aşka Vakit Yok ve Ay Beyazdr gibi filmler başta olmak üzere birçok yapıma imza atan yazar ve yönetmen Peter Bogdanovich, 82 yaşında yaşamını yitirdi.



Oscar'a da aday gösterilen yönetmenin kızı Antonia Bogdanovich, babasının doğal bir şekilde yaşlılığa bağlı nedenlerden öldüğünü açıkladı.



PETER BOGDANOVİCH KİMDİR?



Bogdanovich kariyerine Esquire için film eleştirileri yazarak başladı. Los Angeles'a taşındıktan sonra yönetmen Roger Corman'la tanışan Bogdanovich, Voyage to the Planet of Prehistoric Women filmini yaptı ancak isminin yer almamasını istedi ve 1968'de onun adını duyuracak Targets filmini yönetti.



1971'de yönettiği Son Gösteri büyük başarı yakaladı ve 8 Oscar Ödülü'ne aday gösterildi.



Bodanovich son filmini Jennifer Aniston ve Owen Wilson'ın başrollerini paylaştığı She’s Funny That Way ile 2014'te hayata geçirdi.