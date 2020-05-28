Yönetmen Reha Erdem'den online film geliyor

Kosmos, Korkuyorum Anne, Beş Vakit gibi filmlerin ünlü yönetmeni Reha Erdem, yönettiği 'online' filmin yakında izleyici ile buluşacağını sosyal medyadan duyurdu. Yeni filmin adı, Seni Buldum Ya!



Erdem, en son 2016 yapımı Koca Dünya ile sinemalara konuk olmuştu.

Erdem’in yeni filminin, bir süredir hazırlık aşamasında olan ve Sinema Destekleme Kurulu’ndan kayda değer bir destek alarak hayata geçirilmeye bir adım daha yaklaşan Neandria olması bekleniyordu. Ancak yönetmen, farklı bir filmin sosyal medya duyurusuyla seyircilerini şaşırttı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Erdem'in sosyal medyadan afişini paylaştığı filmin yapımcılığını Ömer Atay üstlenirken, oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Tilbe Saran, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tansu Biçer, Esra Bazen Bilgin, Ecem Uzun.

