Yönetmen Semih Kaplanoğlu: Artık ütopyalar üretme zamanı

Geçtiğimiz yıllarda Bağlılık Aslı filmiyle Türkiye'nin Oscar aday adayı olan Semih Kaplanoğlu, insani değerlerin tekrar ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, "Şu anda üzerinde çalıştığım projeyi sürdürüyorum bir şekilde ama artık ütopyalar üretme zamanı" dedi.

Anadolu Ajansı 12.04.2020 - 10:16

<h1 style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-family: GothamNarrow-Black; font-weight: 500; line-height: 1.2; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 2.5rem; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; background-color: rgb(0, 68, 124);">Semih Kaplanoğlu</h1>

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Yönetmen Semih Kaplanoğlu, insani değerlerin tekrar ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, "Şu anda üzerinde çalıştığım projeyi sürdürüyorum bir şekilde ama artık ütopyalar üretme zamanı. Toplum, kültür, medeniyet olarak insanlığa vereceğimiz, bugün örtülü kalmış ve konuşulmayan değerlerimizi tekrar ortaya sürecek, insanlık için onları insanlığa armağan edecek ütopyalar, düşünceler üretmemiz lazım. Türkiye'nin sanatçıları, düşünürleri, aydınları olarak bizim üzerimize düşen şey bu" dedi.

"Herkes Kendi Evinde" isimli ilk filmiyle birçok ödül alan ve sonrasında çektiği filmlerle ödüller almayı sürdüren Kaplanloğlu, daha çok Yumurta, Süt ve Bal filmlerinden oluşan Yusuf Üçlemesi'yle dikkati çekti.

Bağlılık Üçlemesi'nin ilk çalışması Aslı filmi bu yıl Türkiye'nin Oscar adayı gösterilen Kaplanoğlu, üçlemenin yeni filmi Hasan'ın çekim ve post prodüksiyon aşamalarını da tamamladı.

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