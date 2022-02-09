Yönetmen Steven Soderbergh'ten süper kahraman eleştirisi

Son filmi 'Kimi'nin tanıtımı kapsamında The Daily Beast'e konuşan Steven Soderbergh'e süper kahraman filmi yazmak ya da yönetmek isteyip istemediği soruldu. Oscar ödüllü yönetmen, ABD sinemasının Martin Scorcese ve Francis Ford Coppola gibi ağır toplarının tersine, süper kahraman filmlerini 'ikinci sınıf' olarak görmediğini, ama 'ayakları yere basan, gerçekçi' bir insan olduğundan bu türle kendini ilişkilendiremediğini dile getirdi.



Soderbergh, şöyle devam etti: "Newton fiziğinin olmadığı bir evrene kendimi salamayacak kadar ayakları yere basan biriyim. Bu bakımdan hayal gücü yoksunluğum var, o yüzden saf bilim kurguya soyunduğum tek film Solaris'in 2002 tarihli yeniden çevrimi özünde, mekanı uzay gemisi olan bir karakter dramasıydı.”



Süper kahraman filmlerinin mahrem cinsellik sahnelerini es geçme eğiliminin kendisi için 'anlaşılamaz ve dünya kurma sürecini mahvedici bir şey olduğunu' dile getiren ünlü yönetmen,

"Benim dünyayı anlamam, hikayeyi ve karakterleri nasıl yazacağımı veya yazımı nasıl yöneteceğimi çözmem için zamanı bükebilmem, yerçekimine karşı koyabilmem ve parmaklarımdan ışınlar fırlatabilmem dışında şeyler de olması gerekir" dedi.

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