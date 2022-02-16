Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun Malihulya kitabı Yunancada

Yazar, yönetmen ve ressam Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Malihulya’ kitabı Politis Yayınevi tarafından Yunancaya çevrildi. Atina’da gerçekleştirilen tanıtım davetine katılan Pirselimoğlu basından, eleştirmenlerden ve okuyuculardan gelen soruları yanıtladı.

2003 yılında Türkiye’de yayımlanan ve kara sevda öykülerinden oluşan kitabı hakkında tanıtım toplantısında konuşan yazar, kendi büyükannesinin ona çocukken anlattığı masalların onun edebiyat ve hayal dünyasını nasıl geliştirdiğine değindi.



“Daha önceleri Atina’da filmlerim gösterildi, özel bir retrospektif gösterim yapıldı; Atina’da bir sergi de açtım. Ancak yazdıklarımı aktarmam mümkün olmamıştı" diyen Pirselimoğlu, "Malihulya’nın Yunancaya çevrilmiş olması bu açıdan benim için çok önemli, ayrıca çok sayıda olan Yunanlı dostlarıma ilk elden ulaşmaktan da çok mutlu oldum" diye konuştu.

"KİTAPLA İLGİLİ YAZILANLARDAN MUTLU OLDUM"

Usta yönetmen, ‘Malihulya’nın Yunanlı okuyucusundan gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirirken, "Kitapla ilgili yazılanlar çizilenler, bana ulaşan görüşler bir yazarı onurlandıracak nitelikte. Hele sinemama aşina olanların ifade ettiklerinden özellikle mutlu oldum. ‘Malihulya’nın katmanlı yapısıyla kurdukları ilişki, ayrıntılarla alakalı dikkat çekici soruları hem bir yönetmen hem de yazar olarak keyif verici” dedi.



Pirselimoğlu’nun son kitabı ‘Kadastrocu’ ise İletişim Yayınları tarafından geçtiğimiz ağustos ayında yayımlanmıştı.

TAYFUN PİRSELİMOĞLU KİMDİR?

1959'da Trabzon’da doğan Tayfun Pirselimoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Viyana’ya gitti, Hochschüle für Angewandte Kunst’ta resim ve gravür eğitimi aldı. Dünyanın çeşitli şehirlerinde sergiler açtı, ortak sergilere katıldı.

Sinemaya senaryo yazarak başlayan Pirselimoğlu Hiçbiryerde (2002), Rıza (2007), Pus (2009), Saç (2010), Ben O Değilim (2013), Yol Kenarı (2017), Kerr (2021) filmlerini yazıp, yönetti.

Pirselimoğlu, Çöl Masalları (1996), Kayıp Şahıslar Albümü (2002), Malihulya (2003), Şehrin Kuleleri (2005), Kerr (2014), Berber (2016), Kadastrocu (2021) romanlarının yanı sıra Otel Odaları (2009), Harry Lime’ın En Yeni Hayatları ya da Üçüncü Adam’a Övgü (2012), Çölün Öbür Tarafı (2018) hikaye kitaplarını ve Mithra ve Bıldırcınlar (2011) adlı anı kitabını yazdı.