Yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

Türk sinemasına damga vuran Uçurtmayı Vurmasınlar filminin yönetmeni olarak hafızalara kazınan Tunç Başaran 81 yaşında hayatını kaybetti. Başaran, bir süredir yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu.

12 yıldır Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte yaşayan Başaran'ın solunum yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

TUNÇ BAŞARAN KİMDİR?

1 Ekim 1938'de İstanbul'da doğan Başaran, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Memduh Ün'le tanışan Başaran, onun asistanlığını yaparak sinema dünyasına adım attı. Dört yıllık asistanlık dönemini, sonradan, “Ne öğrendiysem ondan öğrendim” diye anlattı. Daha sonra Ömer Lütfü Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi önemli yönetmenlere de asistanlık yaptı.

15 YIL SİNEMADAN UZAK KALDI

1964 yılında ilk filminde, Borusunu Öttüren adlı oyunu senaryo haline getiren Orhan Kemal’le çalıştı. Sonra Kara Memet ve Orhan Kemal’in Bekçi Murtaza'sını çekti. 1966’da askere gidip geldikten sonra Türk sinemasında seks furyasının olduğu dönem sinemayı bırakıp reklam sektörüne geçti. 15 yıl sinemadan uzak kaldı.

1989 yapımı Uçurtmayı Vurmasınlar, Türkiye'nin Oscar aday adayı seçildi.

EN SON ABUZER KADAYIF'I YÖNETTİ

Yeniden sinema filmi yapma zamanı geldiğine inanınca kazandığı bütün parayı senaryosunu da kendi yazdığı Biri ve Diğerleri adlı filme yatırdı. Film Başaran'a 1987 Antalya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü, ardından 1988’de İstanbul Film Festivali’nde (o günlerdeki adıyla İstanbul Sinema Günleri) En İyi Türk Filmi Ödülü’nü getirdi.



Türkiye'nin Oscar aday adayı olduğu 1989 yapımı Uçurtmayı Vurmasınlar ve 1991 yapımı Piano Piano Bacaksız adlı filmleri Türk sinema tarihine geçti. Uzun İnce Bir Yol (1993), Sen de Gitme (1996), Kaçıklık Diploması (1998) da Başaran'ın en önemli filmleri olarak anılıyor.



Başaran, son olarak 2000 yılında Abuzer Kadayıf filminin yönetmenliğini üstlendi.

ATİLLA DORSAY, TUNÇ BAŞARAN'I NTV'YE ANLATTI