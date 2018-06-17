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Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) geleneksel hale getirdiği Yaz Okulu programları bünyesinde, bu yaz ilk kez "Türk Sineması Yaz Okulu" yapılacak.



"Türk Sineması Yaz Okulu" olarak tasarlanan yeni program YEE ile İstanbul Şehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek.



Programa ABD, İngiltere, Azerbaycan, Bosna Hersek, Fas, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İran, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, Mısır, Polonya, Romanya, Rusya ve Sırbistan olmak üzere 19 ülkeden lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerin yanı sıra film sektörü çalışanlarının da yer aldığı 24 kişi katılacak.



Katılımcılar belirlenen süre zarfında, seminerler, söyleşiler, mini paneller, saha gezileri, yönetmenlerle buluşma ve şehir gezileri sayesinde zengin içerikli bir eğitim alacak.



24 kişi böylece, Türk sinemasının gelişimi, durumu, uluslararası alandaki bilinirliği ve yapıtları hakkında bilgi alabilecek.



Türk Sineması Yaz Okulu programı 30 Haziran 2018'de başlayıp, Türkçe Yaz Okulu'nun bitişiyle eş zamanlı olarak 12 Ağustos'ta son bulacak.



Katılımcılar Türk sinema tarihi, Türk filmi gösterimi ve analizi, Türk sinema tarihinde dönüm noktaları, Türk sineması ekseninde edebiyat uyarlamaları ve daha birçok başlıkta, sinema tarihinin önemli isimleri ve akademisyenlerinden dersler alacak.



"YAZ OKULLARI PROJESİNİ ÇEŞİTLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"



YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enstitü olarak hiçbir işlerini tek başlarına yapmadıklarını, Türkiye'nin altyapısını kullandıklarını ve bu çerçevede Türkçe Yaz Okulu'nu Türkiye'deki üniversitelerle düzenlediklerini anlattı.



Türkçe Yaz Okulu'na bu sene farklı bir program daha ilave ettiklerini söyleyen Ateş, şu bilgileri verdi: "Dünyanın farklı ülkelerinden sinema bölümü öğrencisi ya da mezunu kişilerin katılacağı Türk Sineması Yaz Okulu'nu hem Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hem de İstanbul Şehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçireceğiz. Bir aylık programda, öğrencilere Türk sineması ve yapımı özellikle İstanbul üzerinden tanıtılacak. Atölye çalışmalarımız da olacak. Buradaki temel amacımız da ileride bu insanların Türkiye ile bağlantılı film yapmalarını sağlamak. Belki bu bir aylık çalışmanın neticesinde Türkiye’ye dair kendi çektikleri kısa film ya da belgeseller de oluşturulacak."

