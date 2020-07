Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri Yeni Zelanda'da yeniden başlıyor

J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun Yeni Zelanda’da yapılan çekimleri corona virüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Son dönemde salgınla mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda’nın yerel medyasına göre ülke yönetimi, aralarında Yüzüklerin Efendisi dizisinin de yer aldığı bazı yapımların çekimlerine yeniden başlanması için yeşil ışık yaktı.



Yeni Zelanda’nın Ticaret Gelişim ve İstihdam Bakanlığı, Amazon Prime için hazırlanan Yüzüklerin Efendisi ile birlikte çeşitli film ve dizi projeleri için gerekli izinleri verdi. Yeni Zelanda, çekimler için 206 ekip üyesini ve bu ekip üyelerinin ailelerinden 35 kişiyi ülkeye almaya karar verdi. Çekimlerine yeniden başlanacak yapımlar arasında Cowboy Bebop, Power Ranger Beast Morphers, The Greatest Beer Run Ever, Sweet Tooth, The Power of the Dog da yer alıyor.

EN PAHALI YAPIM



Öte yandan Yüzüklerin Efendisi dizisinin 1,3 milyar dolar olarak belirlenen bütçesiyle bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtiliyor. İlk sezonunun 20 bölümden oluşması beklenen dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor: şu isimler yer alıyor: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman.



Yazar kadrosunda Gennifer Hutchison (Breaking Bad) ve Bryan Cogman’ın (Game of Thrones) da olduğu dizinin 2021’de seyirciyle buluşması planlanıyor.