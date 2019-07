Yüzüklerin Efendisi filminin TV dizisi uyarlaması merakla beklenirken, Amazon, yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosunu açıkladı. Kadroda, daha önce pek çok başarılı yapıma imza atan isimler var. Ekipte yer alan yönetici yapımcılar arasında Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire) ve Sharon Tal Yguado bulunuyor.



Yazar ve başyapımcıları arasında Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (The Sopranos) ve Justin Doble (Stranger Things) bulunan yapımın, danışman yapımcıları arasında ise Bryan Cogman (Game of Thrones) ve Stephany Folsom (Toy Story 4) bulunuyor.



Dizinin yapımcısı Avengers: Age of Ultron ve The Aviator’da çalışmış Ron Ames olurken, yazma danışmanı ise Glenise Mullins olacak.



Amazon tüm bu isimlerin yanında Suicide Squad filminin kostüm tasarımlarını yapan Kate Hawley’nin de projede yer alacağını açıkladı. Yapımda yer alan diğer isimler arasında yapım tasarımcısı olarak Star Wars: The Last Jedi filminden Rick Heinrichs, görsel efekt süpervizörü olarak The Revenant filminden Jason Smith, illüstratör ve konsept sanatçısı olarak da John Howe bulunuyor.



Amazon, yeni serisinin pilot bölümünü yönetmesi için Jurassic World: Fallen Kingdom filminin yönetmeni JA Boyana’yla anlaştığını da duyurdu. Bayona, ayrıca yapımcı ortağı Belén Atienza ile birlikte yapımcı da olacak.



Yüzüklerin Efendisi dizisi, JD Payne ve Patrick McKay tarafından yönetilen bir yazar ekibi tarafından yazılıyor.