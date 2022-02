Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) filminin vizyon tarihi açıklandı

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) adlı animasyon film, 12 Nisan 2024'te vizyona girecek. Variety'nin haberine göre Warner Bros. ve New Line Cinema'nın ortak yapımı olan film, 'Hobbit' ve 'Yüzüklerin Efendisi' serisinden önceki olayları anlatacak.

Filmi, 'Blade Runner: Black Lotus' ve 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex' gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan Kenji Kamiyama yönetecek. Kamiyama, filmle ilgili çalışmalara Haziran 2021'de başladı.

Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi Rohirrim Savaşı'nın anlatılacağı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına ve Miğfer Dibi'nin yaratılışına odaklanılacak.



J.R.R. Tolkien'in eserlerinden uyarlanan senaryoyu Jeffrey Addiss, Will Matthews, Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou'dan oluşan bir senaryo ekibi kaleme aldı. 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' üçlemelerinin Oscar'lı senaryo ekibinden Philippa Boyens, filmin yürütücü yapımcılığını üstleniyor.



Henüz hakkında çok fazla bilgi ve görsel paylaşılmayan filmin seslendirme kadrsounda hangi isimlerin yer alacağı da henüz belli değil, fakat yakın zamanda açıklanacağı duyuruldu.

Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'den ilk konsept çizim yayınlandı.

HASILAT BEKLENTİSİ YÜKSEK

En son canlı aksiyon olarak çekilen Tolkien filmi, 2014 yapımı 'The Hobbit: The Battle of the Five Armies' olmuştu. Film, dünya çapında 940 milyon dolarlık hasılat elde ederken, altı filmlik seri 5,8 milyar dolarlık gişe başarısına ulaşmıştı. Yeni animasyonun da benzer bir başarı göstermesi bekleniyor.

'The Lord of the Rings: The Return of the King', En İyi Film de dahil olmak üzere 11 dalda Oscar ödülü kazanmıştı.



Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings: The Rings of Power) adlı dizi de 2 Eylül'den itibaren Amazon Prime'da yayınlanmaya başlayacak.