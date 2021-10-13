Yüzyüzeyken Konuşuruz Yapı Kredi bomontiada World Akustik sahnesinde

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, Yüzyüzeyken Konuşuruz ile devam ediyor. 21 Ekim Perşembe günü verilecek konsere katılım, ücretsiz olacak.

Haberler 13.10.2021 - 12:21

Yüzyüzeyken Konuşuruz Yapı Kredi bomontiada World Akustik sahnesinde

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Yapı Kredi bomontiada'nın World Akustik sahnesinde Fatma Turgut konseri

Bu sene 30. yılını kutlayan Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlenen Yapı Kredi bomontiada World Akustik serisi, Yüzyüzeyken Konuşuruz ile devam ediyor. Grup, başlangıçta “indie-folk” olarak adlandırdıkları müzik tarzlarını yaptıkları deneylerle sürekli evrimleştirerek, elektronik unsurlara ve dans beat’lerine de yer verdikleri, maceracı bir doğrultuda yoluna devam ediyor.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, klavyede Baran Ökmen, bas gitarda Can Tunaboylu ve davulda Can Kalyoncu’dan oluşan kadrosuyla 21 Ekim Perşembe günü saat 21.00’da Yapı Kredi bomontiada Avlu’da sahne alacak.

World Akustik serisi lerine katılım ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor. 

Yapı Kredi bomontiada Avlu’da düzenlenen lere girişte HES kontrolü yapılacak ve sosyal mesafe kurallarına uygun sayıda seyirci ağırlanacak. Kapasite tamamlandığında, alana daha fazla seyirci alınmayacak.

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