Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz, geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan ve büyük ilgi gören Akustik Travma albümü plak formatında dinleyicilerle buluşturuyor.



Kaan Boşnak, Engin Sevik, Can Tunaboylu ve Can Kalyoncu'dan oluşan Yüzyüzeyken Konuşuruz, Akustik Travma'nın yenilikçi müzikal yapısıyla dinleyicisini bambaşka bir serüvene davet ediyor. Tüm söz ve bestelerde ise Kaan Boşnak imzası dikkat çekiyor.



Başta Bodrum, Sandal ve Dinle Beni Bi gibi şarkılarıyla dijital platformlarda oldukça ilgi gören ve her bir şarkısı listelerde uzun süre kalan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un Akustik Travma albümü şimdi plak formatında müzik marketlerde.