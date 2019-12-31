Zac Efron belgesel çekimlerinde ölümden döndü

Papua Yeni Gine’de hem yıldızı hem de yapımcısı olduğu bir çeşit hayatta kalma macerası olan Killing Zac Efron (Zac Efron’u Öldürmek) adlı belgeseli çeken ünlü oyuncu, hayati tehlikesi olan bir hastalık atlattığını açıkladı.

"2020'DE GÖRÜŞMEK ÜZERE"



Instagram hesabından dün bir paylaşım yapan Zac Efron, “İletişime geçen herkese minnettarım. Papua Yeni Gine’de hastalandım ama çok hızlı bir şekilde kendimi toparladım ve burada harika bir üç haftayı tamamladım. Tatili ailem ve arkadaşlarımla geçirmek için evdeyim. Sevginiz ve ilginiz için teşekkür ederim, 2020’de görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.



"LOS ANGELAS'A SEVK EDİLDİ"

Avustralya’nın Sunday Telegraph gazetesinin aktardığına göre, Brisbane’deki havalimanından önce Spring Hill’deki bir hastaneye götürülen ve orada birkaç gün kalan Efron, daha sonra, Los Angeles’a sevk edildi.

BAKTERİYEL ENFEKSİYON GEÇİRDİ



Hastalığına dair detayları da anlatan Efron ise Noel’den önce tifo ya da benzeri bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiğini, bunun üzerine hemen doktorların gözetimine alındığını açıkladı.



Efron, bu ay başlarında Papua Yeni Gine’de ıssız bir ormanda 21 gün boyunca deneyimlediklerini filme aldığı söz konusu seriye başlamıştı.

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