Huo Rf’nin 2018’de ürettiği iki işten oluşan ...buradaydı çıkış noktasını sanatçının Kars ve Ani’ye yaptığı seyahatten alıyor. Mekânın duvarına yan yana, ancak birbirleri arasında herhangi bir devamlılık ilişkisi olmadan, yerleştirilen 10 adet bakır levha Ani’deki surların, kiliselerin ve manastırların seçili alanlarına odaklanıyor.

Levhalarda göze çarpan detaylar yapıların mimari özelliklerinden çok duvarlarına kazılan ve yazılan isimler, tarihler, şehirler ve aşk hikâyeleri. Kimi zaman ayrışan ancak çoğunlukla yıllar içinde üst üste gelerek okunmaz hâle gelen bu yazılar ile iş bir yandan Ani antik kentinin zamanla zarar gören yapılarına işaret ederken bir yandan da

günlük hayatta sokaklarda, çeşmelerde, sarnıç, kale ve kasır duvarlarında sıkça karşılaşılan benzer durumları da akla getiriyor. Tanıdık işaretler ve simgeler beklenmedik çağrışımlara olanak sunuyor; hikâyenin öznesini değiştiriyor.

…buradaydı gidenin, görenin kontrol edilemez tahrip etme dürtüsü ile sesini duyurma ve bir gün geri dönüp kendi izini yeniden bulma arzusu arasındaki geçişken ilişkiyi de görünür kılıyor. Bakır levhalara eşlik eden diğer seri ise Huo Rf’nin Kars’a ve Ani’ye gidiş ve dönüş yolculuğunda çektiği fotoğraflardan oluşuyor.



Seri, levhalara işlenen detayların coğrafyası hakkında ipuçları taşırken, İliç, Aşkale, Ani ve çevrelerinde arda kalanları hiçbir yaşam belirtisinin olmadığı fotoğraflar ile belgeliyor.



...buradaydı 22 Eylül’den itibaren Elhamra Han’ın birinci katında ziyaretçilerini bekliyor.