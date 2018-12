Pera Müzesi’nde yer alan, zaman kavramının yerleşik kurallarını yıkan, geleneksel zaman fikrine yeni perspektifler sunan Zaman Değişmeli sergisi, izleyiciyi, zamanı bir ölçü birimi olarak değil, bireylerin kendilerini anlamalarının bir yolu olarak değerlendirmeye çağırıyor. Serginin küratörlüğünü, güncel sanat alanında tanınmış küratör ve yazar Alistair Hicks üstleniyor. Sergi, üç farklı coğrafyadan; Çin, Türkiye ve Hindistan’dan sanatçıların çizim, video, fotoğraf, yerleştirme ve yeni medya çalışmaları ile zaman kavramlarına dair bir düşünce alanı yaratıyor. Sergide yer alan sanatçılar ise Cao Fei, Nilbar Güreş ve Raqs Media Collective.

Zaman Değişmeli sergisindeki sanatçıların, sadece dış dünyayı değil, kendimizle olan ilişkimizi de anlamamıza yardımcı olabilecek, zamana odaklanan işler ürettiklerini hatırlatan küratör Alistair Hicks, üçünün de, sınırlı zaman algısının prangalarından kurtulmak için hayata dair alternatif yollar önerdiklerini belirtiyor. Hicks’e göre zaman, bu üç sanatçının en büyük düşmanı; bu noktada Nilbar Güreş eserleriyle eril zamanın düz çizgisini sorgularken; Cao Fei gerçek ve sanal gerçekliğin birbirine karıştığı bir dünyada bize zaman üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma imkânı sunuyor. Raqs Media Collective ise, hafıza kavramını farklı deneyimlerle ilişkilendirdiği çalışmalarında, zamanı özgürlüğüne kavuşturuyor.

Sergiye eşlik eden yayın, küratör Alistair Hicks ve Raqs Media Collective’in makalelerini bir araya getiriyor. Küratör Alistair Hicks, sergi düzenlemesinin bir labirenti andırdığını ve bu labirentin, tıpkı zaman kavramı gibi bizleri yönlendirdiğini belirtiyor.



Hicks, tasarıma yönelik şu açıklamalarda bulunuyor: “Genellikle sergi gezerken özgürce hareket edebilirsiniz ancak bu sergi kısmi bir labirent niteliğinde. Bu labirent, ayaklarınızın nereye gittiğini kontrol ediyor; yukarı baktığınızda Raqs Media Collective’in saatlerini ya da Nilbar Güreş’in etek totemini veya diğer sanat yapıtlarını görmenize imkan sağlıyor. Zaman için de durum aynı. Çoğumuz onun bizi kontrol altında tutmak için geliştirilmiş insan yapımı bir sistem olduğunu biliyoruz. Ancak kendimizi bilmez bir şekilde zamanın yolunu takip etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Umudumuz sanatçıların size bir çıkış yolu göstermesi.”

Kontrol altında tutulan zaman algısını sorgulayan Zaman Değişmeli sergisi, 17 Mart 2019’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

MÜZE ZİYARET DETAYLARI

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10:00 - 19:00 saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00 - 18:00 saatleri arasında gezilebilir. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de ücretsiz! Uzun Cuma'larda müze 18:00 - 22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Genç Çarşambagünlerindeyse tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

Alistair Hicks Hakkında

Küratör, yazar ve danışman. Küresel Sanat Pusulası (Yapı Kredi Yayınları, 2015) ve A Voyage Around Our Minds (The Museum for New Art, Freiburg, 2017) kitaplarının yazarı. Uzun süre Deutsche Bank sanat koleksiyonunun şef küratörlüğünü yaptı. Man Group’a sanat danışmanlığı yaptığı dönemde Man Booker Kütüphanesi’ni kurdu. School of London (Londra Okulu), New British Art in the Saatchi Collection (Saatchi Koleksiyonu’ndaki Yeni Britanya Sanatı), Contemporary Art at Deutsche Bank (Deutsche Bank’ta Güncel Sanat) kitaplarının yazarı. 2017 yılında Pera Müzesi’nde Çiftdüşün Çiftgörü sergisinin küratörlüğünü yaptı.



Cao Fei Hakkında

(1978, Guangzhou) Çin’den uluslararası sanat sahnesine çıkan en yenilikçi genç sanatçılardan biri. Pekin’de yaşayan sanatçı; sosyal yorumlarını popüler estetik, sürrealist referanslar ve belgesel pratiği ile birleştirdiği film ve enstalasyonlar üretir. Eserleri, Çin toplumunda gerçekleşen karmaşık değişimleri konu alır. Cao Fei’nin önceki işleri Shanghai, Moskova, Taipei, İstanbul, Yokohama, 15 ve 17. Sydney, 50, 52 ve 56. Venedik bienallerinde sergilendi. Sanatçının eserleri Serpentine Gallery, Tate Modern Londra, New Museum, Guggenheim Museum, MoMA, MoMA PS1 (New York), Louis Vuitton Vakfı, Palais de Tokyo ve Centre Pompidou’da (Paris) sergilendi.

Nilbar Güreş Hakkında

(1977, İstanbul) Çalışmalarında mizahi bir üslupla kadın kimliği, kadının rolü, kadınlar, evleri ve kamusal alan arasındaki bağları ve kadınlar arasındaki ilişkileri araştırır. Resim, kolaj, video, performans, fotoğraf ve buluntu objelerinde Müslüman kadının Avrupa’daki imgesi, ırkçılık ve günümüzde mülteci olmanın anlamı gibi meselelere odaklanır. Sanatçı için projelerini geliştirdiği yer kadar orada yaşayan insanlarla ve onların çok yönlü kültürleriyle kişisel etkileşimde olmak belirleyicidir. Güreş’in 2019 yılında katılacağı grup sergileri arasında Ecology of Darkness (Savy Contemporary, Almanya), BODY (Austrian Cultural Forum, Almanya) ve Still Burning (Varberg Konsthall, İsveç) yer alıyor.

Raqs Media Collective Hakkında

Raqs Media Collective (Monica Narula, Jeebesh Bagchi ve Shuddhabrata Sengupta), çalışmalarında kendi buyrukları “kinetik temaşa” ile biçim ve metodoloji olarak yerinde duramayan, fakat kullandığı alt yöntemler açısından yoğun bir gidişatı takip ediyor. Topluluk, güncel sanatın yanı sıra kitap editörlüğü ve sergi küratörlüğü yapıyor ve durumlar sahneye koyuyor; mimar, bilgisayar programcısı, yazar, küratör ve tiyatro yönetmenleriyle işbirliği yaparak film üretiyor. 2001 yılında Delhi’de bulunan Centre for the Study of Developing Societies (Gelişmekte Olan Toplum Çalışmaları Merkezi)’de Sarai adlı disiplinler arası inkübasyon merkezini kurarak Hindistan güncel kültüründe derin etki yaratan süreçler başlattılar. Raqs Media Collective, Pera Müzesi’nde 2017 yılında Çiftdüşün Çiftgörü sergisinde de yer almıştı.