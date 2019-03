İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Tartışmalara rağmen Michael Jackson sergisi açıldı

SO Art Project Kurucusu fizikçi-ressam Sema Tecen, "Yağlı boya bir tablomun üzerine 'arttırılmış gerçeklik' uygulaması yapılmasına karar verdik. Bu Türkiye'de bir ilk, riskli bir yaklaşımdı ama yeni bir sanat akımının gelmesi için bu riski göze almak gerekiyor." dedi.



Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerin beğenisine sunulan "Zamansız İstanbul" isimli sergide, Sema Tecen'in ilk kez arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle birleştirdiği "Bu Yüzden Zamansız" adlı çalışması da yer aldı.



Açıklama yapan Tecen, yönetmen Orhan Cesur ile 2 yıl önce SO Art Project sanat grubunu kurduklarını belirterek, "Bir yönetmen ve bir ressam olarak Türkiye'de sanatı en güzel yerlere taşımak uğruna dev sanat ve farkındalık projeleri ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu.

Hünkar Kasrı'nda gerçekleştirdikleri "Zamansız İstanbul" sergisinin yedinci projeleri olduğunu anımsatan Tecen, şunları söyledi: "Tarihi mekanları baz alıyoruz. Tarihimizi, kültürel mirasımızı tanıtma amacı taşıyoruz. 'Zamansız İstanbul' 50 sanatçının 100 eserinden oluşuyor. Geleneksel Türk sanatlarımızdan en modern en soyut çalışmalara kadar tüm örnekleri bulabileceğiniz özel bir sergi."



"BU TÜRKİYE'DE BİR İLK VE RİSKLİ BİR YAKLAŞIMDI"

Hem fizikçi hem de ressam olarak bir ilki gerçekleştirdiğini dile getiren Tecen, "Yağlı boya bir tablomun üzerine 'arttırılmış gerçeklik' uygulaması yapılmasına karar verdik. Bu Türkiye'de bir ilk ve riskli bir yaklaşımdı ama yeni bir sanat akımının gelmesi için bu riski göze almak gerekiyor." diye konuştu.



Orhan Cesur'un 35 yıllık bir yönetmen olarak arttırılmış gerçeklikle ilgili çalışmalar yaptığını kendisinin de konuya ilgili olduğunu belirten Tecen, şunları söyledi:



"Resmimi bitirince gönderdim ve heyecan verici bir süreç başladı. Yazılım çalışmaları yapılmaya başlandı. Özel bir müzik bestelendi. Bir süre sonra bana izlettiler. Her şeyi bilmeme rağmen benim bile gözlerim yaşardı. Güzel olmuştu. O duygunun ne kadar yüksek olduğunu anlatamam. SO Art Project olarak dünyada Türkiye'yi sanatta temsil edecek önemli bir çalışma ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."



Eserine ilişkin bilgi veren Tecen, "Resmim uzay zaman eğrisini konu alıyor. Zaman eğrisinin içine bir saat yerleştirip onu da parçalanmış olarak çizmiştim. İçine de bir bebek yerleştirdim. Bu büyülü dünyaya çıkan bir merdiven ve onu karşıdan izleyen biri var. Anne veya bebeğin büyümüş hali diyebilirsiniz. Herkes farklı yorumlayabiliyor. Bu döngüyü anlatan kurgusu çok yüksek, güçlü bir resim. Arttırılmış gerçeklik ile daha da güçlendi. Olağanüstü bir çalışmayı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu yeni bir sanat akımı olabilir."



Özenle çalışarak 3-4 ay içinde ortaya koyduğu tablosunun arttırılmış gerçeklik yazılımının da yaklaşık 20 gün sürdüğünü belirten Tecen, "Aplikasyon, sadece benim resmimi görünce çalışıyor, resmimin bir parçası haline geldi. Her gördüğümde çok heyecanlanıyorum. Tüm eserlerin arttırılmış gerçeklikle yorumlandığı uluslararası bir sergi düzenlemeyi de düşünüyoruz. Bu yeni bir sanat akımı, desteklenmesi ve ilgi görmesi gerekiyor." diye konuştu.



"SANAT VE FARKINDALIK PROJELERİ YAPIYORUZ"



Yönetmen Orhan Cesur, yaklaşık 50 sanatçının 100'e yakın eserinden oluşan çeşitli sergilerin ardından henüz ikinci yıllarında olmalarına rağmen 7. projeleri olan "Zamansız İstanbul"u Hünkar Kasrı'nda açtıklarını söyledi.



Sanatın farkındalık için en önemli kaynaklardan biri olduğunu vurgulayan Cesur, "Yaptığımız işlere tek başına 'sergi' demekten çok 'proje' diyoruz. Çünkü biz bunu sanat ve farkındalık projeleri adı altında yapıyoruz." şeklinde konuştu.



Organize ettikleri sergilerin insanlara ve topluma faydalı olmasına önem verdiklerinin altını çizen Cesur, Sema Tecen'in tablosu için hazırladıkları arttırılmış gerçeklik uygulaması için yurt içi ve dışından teknik elemanlarla yazılımcı ve animasyonculardan oluşan bir ekiple çalıştıklarını kaydetti.



Geleneksel sanatlardan arttırılmış gerçeklik çalışmalarına kadar farklı eserlerden oluşan bir sergiyi özellikle Hünkar Kasrı gibi bir mekanda açmak istediklerini belirten Cesur, şöyle devam etti: "Bu sergide ilk kez kullandığımız arttırılmış gerçeklik (augmented reality) son 1,5 yıldır 'Augmented Reality Art' adıyla denenmeye başlandı ve dünyada sadece 4-5 şehirde bu alanda özel sergiler açıldı. Dünyanın birçok ülkesinde henüz yapılmamış, çok özel, emek isteyen bir çalışma. Biz bunu Türkiye'de birçok ülkeden önce yapmış olduk. Sema hanımın resminde bir hikayesi var. Sinema filmleri de bir senaryo ile ortaya çıkıyor. Sema hanımın yağlı boya tablosunun ifadesiyle, sinemanın ifade, kurgu ve anlatımı bir projede birleşmiş oldu. Ayrıca bir 'sound' çalışması da yapıldı. İnsanlar bu yağlı boya tabloya telefon veya tablet ile baktıklarında üzerine müzik oturtulmuş 1 dakikalık film izliyormuş gibi oluyor. 'Bir sergiye gittiniz, bir resim canlanabilir mi?' diyorduk. Evet canlanabiliyormuş bunu göstermiş olduk. Ülkemizde bunun ilk adımlarını başarıyla atmış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz."



Sema Tecen'in "Bu Yüzden Zamansız" isimli yağlı boya tablosunun arttırılmış gerçeklik uygulamasını Çizgi Animasyon, yönetmenliğini Orhan Cesur, ses yönetmenliğini ise müzisyen Furkan Alper üstlendi.



SO Art Project'in farklı alanlardaki sanat eserlerine yer verdiği sergi, İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle 30 Mart'a kadar Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda ziyarete açık olacak.