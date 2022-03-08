Zendaya'dan müziğe dönüş

Bir süredir Euphoria dizisiyle gündemde olan Zendaya 10 yıl aranın ardından müziğe döndü ve hayranlarına yeni şarkıların geleceğinin sinyalini de verdi.

Haberler 08.03.2022 - 16:34

Zendaya'dan müziğe dönüş

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Zendaya, Euphoria bestecisi Labrinth ile yeni şarkılar üzerinde çalıştı.

Zendaya, dizinin ikinci sezon finalinde jeneriklerde çalan "I'm Tired" ve yeni karakter Elliot'ın uzun bir sahnede Rue'ya seslendirdiği "Elliot's Song" isimli parçalara imza attı.

Yıldız oyuncu ve şarkıcı hayranlarına teşekkür ederek müziğe dönüş sinyali verdi.

Zendaya, "Birkaç nedenden dolayı müzikten bir süre önce uzaklaştım. Ama yine de onu gerçekten seviyorum, bu yüzden son birkaç gündür sadece küçük bir ayak parmağımı biraz müziğe daldırmak için aldığım nezaket ve destek benim için mutlak dünya anlamına geliyor" dedi.

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