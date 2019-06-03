Anadolu Yakası’nın kültür, sanat ve yaşam merkezi DasDas’ın geçtiğimiz sene Aralık ayında prömiyerini yapan oyunu Zengin Mutfağı yaz turnesine hazırlanıyor. Anadolu Efes’in katkılarıyla tiyatroseverlerle buluşan oyun ilk olarak 18 ve 19 Haziran’da İstanbul’da Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’na misafir olacak.

Zengin Mutfağı yaz turnesine Ağustos ayında Bursa, Altınoluk, İzmir, Ayvalık, Aydın, Denizli ve Antalya ile devam edecek.

Şener Şen’in 40 yıl aradan sonra yeniden sahnelediği, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan Vasıf Öngören imzası taşıyan oyunda usta oyuncuya Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli, genç oyuncular eşlik ediyor.