İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Nizip'te, Zeugma kazı alanından tarihi eser kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde bölgeye operasyon yapıldı.
Operasyon sonucunda, Nizip ilçesine bağlı Samandöken Mahallesi'nin dünyaca ünlü Zeugma Antik Kenti sınırlarında kalan bölümündeki bir fıstık bahçesinde, tünellerle birbirine açılan mezar odaları içerisinde 8 adet Roma dönemine ait heykel ve ana kayaya işlenmiş mezara gömülü olan kişileri simgeleyen steller bulundu.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan söz konusu bölgede Zeugma Mozaik Müzesi Müdürlüğü'nce kazı çalışması başlatıldığı bildirildi.