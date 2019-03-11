Mezopotamya'nın en önemli değerlerinden Zeugma ve Göbeklitepe; hayatın içine, evlerimize, takılarımıza, tasarımlarımıza taşınıyor.... Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü kuyumculuk atölyesinde, Zeugma mozaikleri ve Göbeklitepe'deki taşların üzerinde bulunan figürlerden esinlenerek oluşturulan koleksiyondaki takılar, kadınların parmaklarını, boyunlarını ve kulaklarını süsleyecek.

EV DEKORASYONU DA GELİYOR

Özel koleksiyonda kolye, küpe, yüzük, broş gibi takılar yer alıyor. Koleksiyon kapsamında ev dekorasyonunda kullanılan çeşitli materyallerin üretimine ise daha sonra başlanacak. Koleksiyonla, Türkiye'nin önemli iki tarihi ve turistik değerinin tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Kutsal, geleneksel el sanatlarını ve yaşam kültürlerini geçmişten bugüne taşıyarak devamını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Enstitülerin bölge kurumları olduğunu anlatan Kutsal, bu kapsamda kendilerinin de Şanlıurfa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'ye ilişkin bir koleksiyon üzerinde çalışmaya başladıklarını dile getirdi.



SEDEF VE KUTNUNUN BULUŞMASI



Kutsal, "Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği bir tarihte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile lansmanımız olacak. 'Sedef ve kutnunun Zeugma'da buluşması' adı altında bir çalışmamız daha var. Bu koleksiyon için Zeugma, kutnu ve sedeften yansımaların olacağı takılar, kıyafetler, ev objeleri ve çeşitli tasarımlar yapıyoruz" dedi.

Enstitülerinin 1,5 yıllık bir kurum olmasına rağmen büyük yol katettiğini anlatan Kutsal, şöyle devam etti: "Göbeklitepe'ye ilişkin takı, ev objeleri, tablo, magnet ve kıyafetlerle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Enstitü olarak bölgemizdeki önemli değerleri yaşamın içine alıyoruz. Mezopotamya'nın en önemli değerlerinden Zeugma ve Göbeklitepe'yi hayatın içine, evlerimize, takılarımıza, tasarımlarımıza taşımaya çalışıyoruz."



GÖBEKLİTEPE'Yİ TAKILARLA AKTARACAĞIZ



Usta öğretici Seçkin Bülbül ise atölyede Gaziantep'e özgü materyalleri kuyumculukta da kullanılır hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edildiğini dile getiren Bülbül, "Bununla ilgili tasarımlar yapmaya başladık. Göbeklitepe'yi takılara aktaracağız." ifadelerini kullandı.