Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Dalyan Sahili'nde gerçekleşecek.

Festival, bu yıl biri akustik sahne olmak üzere, 3 ana sahnede, aralarında dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura, 80’lerin efsane İngiliz grubu The Godfathers gibi yabancı sanatçıların da bulunduğu 90 performansa ev sahipliği yapacak.

FESTİVALDE SAHNE ALACAK TÜRK ROCK MÜZİSYENLERİ
 
Festivalde Şebnem Ferah, Selda Bağcan ve Boom Pam, Mabel Matiz, Moğollar, Teoman, Gaye Su Akyol, Sertab Erener, alternatif rock grubu Oceans of Noise, Manga ve Athena gibi önemli isimler sahne alacak. 

FESTİVALİN YENİ SAHNESİ AKUSTİK 

Bu yıl Zeytinli'nin  yepyeni bir sahnesi var. Birbirinden değerli isimlerin, festivale özel projeleriyle, akustik olarak şarkılarını seslendireceği 'Akustik' sahnenin Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, Mehmet Güreli, Murat Yılmazyıldırım, Hüsnü Arkan, Kalben, Fatma Turgut, Pilli Bebek gibi konukları olacak.

FESTİVALİN KAPANIŞI EFSANE GRUP SEPULTURA'DAN

Zeytinli Festivali'nin kapanışını bu yıl Brezilyalı trash metal efsanesi Sepultura yapacak. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan grup, uzun bir aradan sonra müzikseverlerle hasret giderecek.

KRAL POP TV VE MİLYON TV'DEN CANLI YAYIN

%100 müzik ve eğlence ile Redbull ve Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek Zeytinli Rock Festivali medya sponsoru Kral Pop TV ve Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. 29-30-31 Ağustos / 1-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalin programı şöyle:
 

29 Ağustos Çarşamba

Siyah Sahne

Teoman

Selda Bağcan & Boom Pam

Mabel Matiz

Gaye Su Akyol 

İlhan Erşahin's İstanbul Sessions

Niyazi Koyuncu 

Jakuzi

Kırmızı Sahne

Hey! Douglas

Della Miles (US)

Sena Şener

Sufle

Ufuk Beydemir

Ümit Olgun & Paryalar

Dilhan Şeşen

Pagos

 
Akustik Sahne

Yeni Türkü

Ezgi Aktan

What Da Funk

 

30 Ağustos Perşembe

Siyah Sahne

Duman

Ceza

Cem Adrian

Can Bonomo

İskender Paydaş

Çamur

Aydilge

 

Kırmızı Sahne

Ezhel

The Godfathers (UK)

Gökcan Sanlıman

Can Kazaz

Cihan Mürtezaoğlu

Nadas

İlhan Güryalçın

3 Deyince

 

Akustik Sahne

Bülent Ortaçgil

Gündoğarken

Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu

 

31 Ağustos Cuma

Siyah Sahne

Athena

maNga

Ceyl'an Ertem

Umut Kuzey

Oceans of Noise

Can Gox

Özge Fışkın

 

Kırmızı Sahne

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Gülçin Ergül Arabesk

Gazapizm

Ozbi feat. Gülce Duru

Palmiyeler

İkiye On Kala

Simge Pınar

Dalgana Bak

 

Akustik Sahne

Pilli Bebek

Ogün Sanlısoy

Murat Yılmazyıldırım

 
1 Eylül Cumartesi

Siyah Sahne

Şebnem Ferah

Ümit Besen & Pamela

Büyük Ev Ablukada

Adamlar

Deniz Tekin

Sattas

Eda Baba

 

Kırmızı Sahne

Baba Zula

Son Feci Bisiklet

Pacifico (CL)

Nova Norda

In Hoodies

Supernova

Set

The Family

 

Akustik Sahne

Kalben

Mehmet Güreli

Murat İlkan & Metin Türkcan

 
2 Eylül Pazar

 
Siyah Sahne

Sepultura (BR)

Pentagram

Moğollar

Hayko Cepkin

Pera

Black Tooth

Murder King

 

Kırmızı Sahne

Kesmeşeker

Yok Öyle Kararlı Şeyler

The Madcap

Piiz

Kök

Yedinci Ev

Sails of Serenity

Normal Değil

 

Akustik Sahne

Fatma Turgut

Hüsnü Arkan

Tuna Kiremitçi