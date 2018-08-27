Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Dalyan Sahili'nde gerçekleşecek.
Festival, bu yıl biri akustik sahne olmak üzere, 3 ana sahnede, aralarında dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura, 80’lerin efsane İngiliz grubu The Godfathers gibi yabancı sanatçıların da bulunduğu 90 performansa ev sahipliği yapacak.
FESTİVALDE SAHNE ALACAK TÜRK ROCK MÜZİSYENLERİ
Festivalde Şebnem Ferah, Selda Bağcan ve Boom Pam, Mabel Matiz, Moğollar, Teoman, Gaye Su Akyol, Sertab Erener, alternatif rock grubu Oceans of Noise, Manga ve Athena gibi önemli isimler sahne alacak.
FESTİVALİN YENİ SAHNESİ AKUSTİK
Bu yıl Zeytinli'nin yepyeni bir sahnesi var. Birbirinden değerli isimlerin, festivale özel projeleriyle, akustik olarak şarkılarını seslendireceği 'Akustik' sahnenin Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, Mehmet Güreli, Murat Yılmazyıldırım, Hüsnü Arkan, Kalben, Fatma Turgut, Pilli Bebek gibi konukları olacak.
FESTİVALİN KAPANIŞI EFSANE GRUP SEPULTURA'DAN
Zeytinli Festivali'nin kapanışını bu yıl Brezilyalı trash metal efsanesi Sepultura yapacak. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan grup, uzun bir aradan sonra müzikseverlerle hasret giderecek.
KRAL POP TV VE MİLYON TV'DEN CANLI YAYIN
%100 müzik ve eğlence ile Redbull ve Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek Zeytinli Rock Festivali medya sponsoru Kral Pop TV ve Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. 29-30-31 Ağustos / 1-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalin programı şöyle:
29 Ağustos Çarşamba
Siyah Sahne
Teoman
Selda Bağcan & Boom Pam
Mabel Matiz
Gaye Su Akyol
İlhan Erşahin's İstanbul Sessions
Niyazi Koyuncu
Jakuzi
Kırmızı Sahne
Hey! Douglas
Della Miles (US)
Sena Şener
Sufle
Ufuk Beydemir
Ümit Olgun & Paryalar
Dilhan Şeşen
Pagos
Akustik Sahne
Yeni Türkü
Ezgi Aktan
What Da Funk
30 Ağustos Perşembe
Siyah Sahne
Duman
Ceza
Cem Adrian
Can Bonomo
İskender Paydaş
Çamur
Aydilge
Kırmızı Sahne
Ezhel
The Godfathers (UK)
Gökcan Sanlıman
Can Kazaz
Cihan Mürtezaoğlu
Nadas
İlhan Güryalçın
3 Deyince
Akustik Sahne
Bülent Ortaçgil
Gündoğarken
Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu
31 Ağustos Cuma
Siyah Sahne
Athena
maNga
Ceyl'an Ertem
Umut Kuzey
Oceans of Noise
Can Gox
Özge Fışkın
Kırmızı Sahne
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Gülçin Ergül Arabesk
Gazapizm
Ozbi feat. Gülce Duru
Palmiyeler
İkiye On Kala
Simge Pınar
Dalgana Bak
Akustik Sahne
Pilli Bebek
Ogün Sanlısoy
Murat Yılmazyıldırım
1 Eylül Cumartesi
Siyah Sahne
Şebnem Ferah
Ümit Besen & Pamela
Büyük Ev Ablukada
Adamlar
Deniz Tekin
Sattas
Eda Baba
Kırmızı Sahne
Baba Zula
Son Feci Bisiklet
Pacifico (CL)
Nova Norda
In Hoodies
Supernova
Set
The Family
Akustik Sahne
Kalben
Mehmet Güreli
Murat İlkan & Metin Türkcan
2 Eylül Pazar
Siyah Sahne
Sepultura (BR)
Pentagram
Moğollar
Hayko Cepkin
Pera
Black Tooth
Murder King
Kırmızı Sahne
Kesmeşeker
Yok Öyle Kararlı Şeyler
The Madcap
Piiz
Kök
Yedinci Ev
Sails of Serenity
Normal Değil
Akustik Sahne
Fatma Turgut
Hüsnü Arkan
Tuna Kiremitçi