Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Dalyan Sahili'nde gerçekleşecek.



Festival, bu yıl biri akustik sahne olmak üzere, 3 ana sahnede, aralarında dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura, 80’lerin efsane İngiliz grubu The Godfathers gibi yabancı sanatçıların da bulunduğu 90 performansa ev sahipliği yapacak.



FESTİVALDE SAHNE ALACAK TÜRK ROCK MÜZİSYENLERİ



Festivalde Şebnem Ferah, Selda Bağcan ve Boom Pam, Mabel Matiz, Moğollar, Teoman, Gaye Su Akyol, Sertab Erener, alternatif rock grubu Oceans of Noise, Manga ve Athena gibi önemli isimler sahne alacak.



FESTİVALİN YENİ SAHNESİ AKUSTİK



Bu yıl Zeytinli'nin yepyeni bir sahnesi var. Birbirinden değerli isimlerin, festivale özel projeleriyle, akustik olarak şarkılarını seslendireceği 'Akustik' sahnenin Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, Mehmet Güreli, Murat Yılmazyıldırım, Hüsnü Arkan, Kalben, Fatma Turgut, Pilli Bebek gibi konukları olacak.



FESTİVALİN KAPANIŞI EFSANE GRUP SEPULTURA'DAN



Zeytinli Festivali'nin kapanışını bu yıl Brezilyalı trash metal efsanesi Sepultura yapacak. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan grup, uzun bir aradan sonra müzikseverlerle hasret giderecek.



KRAL POP TV VE MİLYON TV'DEN CANLI YAYIN



%100 müzik ve eğlence ile Redbull ve Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek Zeytinli Rock Festivali medya sponsoru Kral Pop TV ve Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. 29-30-31 Ağustos / 1-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalin programı şöyle:





29 Ağustos Çarşamba



Siyah Sahne



Teoman



Selda Bağcan & Boom Pam



Mabel Matiz



Gaye Su Akyol



İlhan Erşahin's İstanbul Sessions



Niyazi Koyuncu



Jakuzi



Kırmızı Sahne



Hey! Douglas



Della Miles (US)



Sena Şener



Sufle



Ufuk Beydemir



Ümit Olgun & Paryalar



Dilhan Şeşen



Pagos





Akustik Sahne



Yeni Türkü



Ezgi Aktan



What Da Funk







30 Ağustos Perşembe



Siyah Sahne



Duman



Ceza



Cem Adrian



Can Bonomo



İskender Paydaş



Çamur



Aydilge







Kırmızı Sahne



Ezhel



The Godfathers (UK)



Gökcan Sanlıman



Can Kazaz



Cihan Mürtezaoğlu



Nadas



İlhan Güryalçın



3 Deyince







Akustik Sahne



Bülent Ortaçgil



Gündoğarken



Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu







31 Ağustos Cuma



Siyah Sahne



Athena



maNga



Ceyl'an Ertem



Umut Kuzey



Oceans of Noise



Can Gox



Özge Fışkın







Kırmızı Sahne



Yüzyüzeyken Konuşuruz



Gülçin Ergül Arabesk



Gazapizm



Ozbi feat. Gülce Duru



Palmiyeler



İkiye On Kala



Simge Pınar



Dalgana Bak







Akustik Sahne



Pilli Bebek



Ogün Sanlısoy



Murat Yılmazyıldırım





1 Eylül Cumartesi



Siyah Sahne



Şebnem Ferah



Ümit Besen & Pamela



Büyük Ev Ablukada



Adamlar



Deniz Tekin



Sattas



Eda Baba







Kırmızı Sahne



Baba Zula



Son Feci Bisiklet



Pacifico (CL)



Nova Norda



In Hoodies



Supernova



Set



The Family







Akustik Sahne



Kalben



Mehmet Güreli



Murat İlkan & Metin Türkcan





2 Eylül Pazar





Siyah Sahne



Sepultura (BR)



Pentagram



Moğollar



Hayko Cepkin



Pera



Black Tooth



Murder King







Kırmızı Sahne



Kesmeşeker



Yok Öyle Kararlı Şeyler



The Madcap



Piiz



Kök



Yedinci Ev



Sails of Serenity



Normal Değil







Akustik Sahne



Fatma Turgut



Hüsnü Arkan



Tuna Kiremitçi