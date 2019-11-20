Zihni Göktay: İşinizi, eşinizi ve aşınızı doğru seçin

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi Koordinatörü İlknur Demir’in yaptığı programa, usta sanatçı Zihni Göktay, akademi eğitmenleri ve öğrencileri ile tiyatrosever katıldı.



"ÇOK OYUN SEYREDİN"

Tiyatronun insana insanı anlatan bir sanat dalı olduğunu belirten Zihni Göktay, “İyi bir tiyatrocu olmak istiyorsanız çok oyun seyredin ve alanınızda çıkan mecmuaları mutlaka takip edin” dedi.

Oyunculuğa babasının teşvikiyle 7 yaşında başlayan Göktay, Türk tiyatrosunun önemli isimleri Muhsin Ertuğrul, Vasfi Rıza Zorlu, İsmail Dümbüllü ve Muammer Karaca ile tanıştıktan sonra hayatının dönüm noktasını yaşadığını belirtti.

"EŞİNİZİ SEÇTİYSENİZ GERİSİ GELİR"



Tiyatro kariyeri düşünen genç öğrencilere, “Öncelikle şu üç şeyi doğru seçin; işinizi, eşinizi ve aşınızı. Eğer işinizi seçtiyseniz gerisi kendiliğinden gelir. İyi bir tiyatrocu olmak istiyorsanız çok oyun seyredin ve alanınızda çıkan mecmuaları mutlaka takip edin” tavsiyelerinde bulundu.

Başakşehirli tiyatro severlerin sorularını da cevaplandıran usta sanatçı Zihni Göktay, daha sonra Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi öğrencilerine kurs bitirme sertifikası verdi. Program usta sanatçıya çiçek takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.