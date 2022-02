Zola Jesus ve Mu Tunç’un Argos in Cappadocia'da ilham yolculuğu

Argos in Cappadocia’nın hikayesinden ve Kapadokya’nın büyülü coğrafyasından ilham alan “Artist in Residence” projesi ünlü sanatçıların yaratım süreçlerine benzersiz bir deneyimle katkı sunmaya devam ediyor.

Yönetmen/yazar Mu Tunç ve dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı/şarkı yazarı Zola Jesus 24-27 Ocak’ta programın üçüncü konukları oldu. Mu Tunç, geçen kasım ayında da Art Goes Argos kapsamında Argos in Cappadocia’da ilham yolculuğuna çıkmasının ardından bu deneyimi ikinci kez yaşayan ilk isim oldu.



Kendine has tarzı, şarkıları ve sesiyle dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zola Jesus özel olarak hazırlanan program kapsamında Argos in Cappadocia’ın farkı mekanlarını deneyimledi.



Argos in Cappadocia’nın, bulunduğu coğrafyayı yansıtan mistik atmosferi Zola Jesus’un özgün yaratım sürecine eşlik ederken, sanatçı Bezirhane’nin büyülü atmorferinden aldığı ilham ile piyano başına geçip özel bir konser verdi.

Mu Tunç ise hem Zola Jesus’un bu ilham yolculuğunu hem de konseri kameraya alarak özel bir kolaj film haline getirdi.

Zola Jesus ve Mu Tunç Art Goes Argos kapsamında önümüzdeki dönem birbirinden özel içerikleri sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.