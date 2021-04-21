Zorlu PSM'de gün boyu 23 Nisan etkinlikleri

Zorlu PSM, Zorlu Holding’in katkılarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu birbirinden farklı çevrim içi atölye ve etkinliklerle gün boyu çocuklara yaşatmaya hazırlanıyor. Zorlu PSM ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanallarından, tüm çocukların erişebilmesi adına ücretsiz olarak yayınlanacak 23 Nisan’a özel etkinlik ve atölye seçkisi eğlenceli olduğu kadar öğretici de olacak.



Hikaye anlatımından müziğe, resimden maske yapımına pek çok farklı çevrim içi programın bir arada olduğu bu anlamlı günün sunuculuğunu yazar ve hikaye anlatıcısı Derya Özel üstlenecek. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, usta yazar ve şair Sunay Akın ile “Atatürk ve Çocuk” hikaye anlatımı, Gökçe Bahadır ile Zorlu Holding’in hayata geçirdiği Bir Hayal Bir Oyun projesi kapsamında birinci seçilen Acayip Teknolojik Masallar adlı hikayeyi okuma etkinliği, Hoodbase ile Paper Mache Maske Atölyesi ve Kandinsky ile Müziğin Resmi atölyeleri gün boyu Zorlu PSM Youtube kanalı ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalında olacak.



Çocuklara özel atölye ve etkinlik programına dair detaylar:



Sunay Akın // Atatürk ve Çocuk Hikaye Anlatımı



Ünlü yazar, gazeteci ve tiyatro sanatçısı Sunay Akın, “Atatürk ve Çocuk” konulu sunumunda, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bakış açısını, farklı bir pencereden anlatacak.



Hoodbase // Paper Mache Maske Atölyesi



Hayvan figürleri, dekoratif bitkiler ve çocukların hayal gücünün şekillendirdiği pek çok farklı objenin üretileceği “Paper Mache Maske Atölyesi”nde, paper mache tekniği ile evdeki kullanılmış kağıt ve gazeteleri, yine evde bulunabilecek malzemelerle birleştirerek ileri dönüşüm ürünü maskeler, figürler ve heykeller elde ediyoruz.



Hoodbase // Kandinsky ile Müziğin Resmi



Çocuklar bu atölyede farklı müzik dalgalarının renk ve çizgisel karşılığını keşfederlerken, müziğin resmini yapmayı deneyimleyecekler. Aynı zamanda Rus sanatçı Wassily Kandinsky’nin hayatının ve eserlerinin de çocuklara tanıtılacağı bu atölye boyunca çocuklar dans da edebilecek.



Gökçe Bahadır // Acayip Teknolojik Masallar Hikaye Okuma Etkinliği



Oyuncu Gökçe Bahadır, Zorlu Holding tarafından çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nda 2020 yılında 1. seçilen “Acayip Teknolojik Masallar” adlı hikayeyi çocuklar için okuyacak.



Çocuklara özel içeriklerin tamamına 23 Nisan Cuma günü saat 11.00 itibariyle Zorlu PSM Youtube ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalları üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek.