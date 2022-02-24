Zorlu PSM'nin ilk tiyatro oyunu 'Şehirde Kimse Yokken' seyirciyle buluştu

Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonu olma unvanını taşıyan ilk tiyatro oyunu 'Şehirde Kimse Yokken', çok sayıda ünlü isim ve gazetecinin katılımıyla dün akşam prömiyerini gerçekleştirdi. Çağdaş yazarlardan Ahmet Sami Özbudak’ın birbiri ile paralel iki öyküyü kaleme aldığı ve simgesel anlatılarla hikayesini zenginleştirdiği ve Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde gerçekleşen oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.



Oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ile Ersin Arıcı’nın yer aldığı 'Şehirde Kimse Yokken', gerilim ve yer yer mizah öğeleriyle bezeli mistik anlatıya sahip.



'Şehirde Kimse Yokken' oyunu 7-13-14 ve 28 Mart’ta izleyicilerle buluşmaya devam edecek.