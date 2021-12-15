Zorro’nun TV uyarlamasında başrol Wilmer Valderrama'nın

Wilmer Valderrama, Disney Branded Television'da geliştirilmekte olan bir live-action Zorro dizisinin başrolünde yer alacak ve yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

Beyazperde'nin haberine göre, Zorro'da Valderrama, İspanyol Kaliforniya günlerinde Zorro olarak bilinen maskeli süvari Don Diego de la Vega ve onun kendini beğenmiş ikinci kişiliği olarak rol alacak. Dizi, 1950'lerde yayınlanan ve Guy Williams'ın başrolde olduğu Disney-ABC Zorro dizisinin yeniden kurgulanmış hali olacak.



Daha önce, Williams'la birlikte Gene Sheldon, George J. Lewis ve Henry Calvin'in rol aldığı, 1957 ve 1959 yılları arasında yayınlanan orijinal dizi 78 bölümden oluşuyordu. 1960'ların başında ise dört saatlik bölümler halinde yayınlandı. Disney Markalı Televizyon Başkanı Ayo Davis, “Bu Disney klasiğini, Pueblo de Los Angeles'ta geçen, ancak çok modern bir telenovela tarzında anlatılan orijinal filmin aksiyon, drama, gerilim ve mizahına karşı zengin bir şekilde çizilmiş çağdaş karakterler ve ilişkilerle oluşturulan yeni bir versiyonu olacak" dedi.

"ZORRO'YU 60 YIL SONRA AİLEYE GERİ GETİRİYORUM"



Valderrama, “Büyürken, bir Latin olarak bana bir kahraman olabileceğimi hissettiren tek karakter Zorro'ydu. Bir yetişkin ve bir hikaye anlatıcısı olarak, hayata geçirilmesine yardımcı olduğum hikayelerde sorumluluğum var. Zorro'yu 60 yıl sonra aileye geri getirmek için Gary ve Disney'le ortak olmak ve diğer çocukların da kendi hikayelerinin kahramanları olabileceğini bilmeleri için mirasın bir parçası olmak bir hayalin gerçekleşmesi” dedi.



Valderrama en çok hit sitcom "That '70s Show"daki Fez rolüyle ve "NCIS"teki Nick Torres rolüyle tanınıyor. Disney Junior animasyon dizisi “Handy Manny” ve Disney animasyon filmleri “Onward” ve “Encanto” da dahil olmak üzere geçmişte Disney ile birçok kez çalıştı ve seslendirme sanatçılığı da yaptı.