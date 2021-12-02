Zorunlu bir göç yolculuğuyla başlayan gerçek bir hikaye: Coya

Yazar Begüm Fırat, Türkiye’de kuşaklar boyunca yaşayan Sefarad topluluğunun üyesi annesinin anneannesi Coya’nın hayat hikayesinden kurguladığı kitabında, gerçek kişi ve olaylara yer veriyor.

Kitaba adını veren Coya'nın, bir kadın olarak zorluklarla dolu yaşamını inanç, aile, aşk ve arkadaşlık kavramları çerçevesinde ele alan Begüm Fırat, 1492'de Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudilerini, Coya’nın gözünden anlatıyor.

Yaz sonunda yayımlanan kitabına ilişkin değerlendirmede bulunan Begüm Fırat, "Dönem dizileriyle birlikte arama motorlarında ve kitap satış sitelerinde araştırılan konuların başında Sefarad Yahudileri ile birlikte konuştukları Ladino dili geliyor.

Sefarad Yahudileri'nin 6 asırdır Türkiye’de sürdürdükleri yaşamlarını belirli dönemlere ayırarak anlattığım kitabımda, Coya’nın ve ailesinin yaşadıkları, ailesinin dönemin varlık vergisi nedeniyle yaşadığı kayıplar, Ali ile aşkından doğan kızını tek başına büyütmek zorunda kalışı, kardeşi İshak’ın ve daha sonra kendisinin kızıyla birlikte İsrail’e yapmak zorunda kaldığı gemi yolculuğu kitabıma yön veriyor" dedi.



Begüm Fırat

ŞİİRLERLE DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ DERİNLEŞTİRİYOR



"Kitabımda bazı romanlarda olduğu gibi çok fazla detay ve yabancı kelimeler kullanılmaması okuyucuya kendi düşüncesini üretme fırsatı veriyor" diyen Begüm Fırat, "Bu şekilde cümlelerdeki manayı kolayca kavrayabiliyorlar. Kitabımın içinde yer alan şiirlerle anlatmak istediğim duygu ve düşünceleri derinleştiriyorum" diye konuştu.

MÜSLÜMAN ERKEK VE YAHUDİ KADININ AŞK HİKAYESİ



Kitabında gerçek olayları farklı kadın karakterler üzerinden en yalın haliyle aktardığını söyleyen Yazar Begüm Fırat, "Çok gözlemci, yaşamın anlamının sevgi olduğuna inanan bir insanım. Hikayeyi yazarken gerçek olaylardan esinlendim.

Coya annemin anneannesinin adıdır. Hikayesinden çok etkilendiğim için kitabımı onun üzerinden kurguladım. Gerçek olaylardan kurgulandığı için kitabın ilgi çekeceğini ve sevilerek okunacağını düşünüyorum.

Günümüzde inanç ve sevgi kavramları yüzeysel olarak ele alınıyor ve bu nedenle samimiyetle işlenemiyor. Bu kitabın her yaştan insana hitap ettiğine ve çocuklar, gençler ve yetişkinler için faydalı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

