Zuhal Olcay ve Çiğdem Erken’den Dünya Tiyatro Günü’ne özel konser

Deneyimli tiyatro müzisyeni Çiğdem Erken ve Orkestrası, ünlü oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’la birlikte ENKA Sanat’ta Dünya Tiyatro Günü Özel Konseri için sahne alacak.



ZUHAL OLCAY LIZA MINELLI'NİN ŞARKILARINI SESLENDİRECEK



28 Mart Pazartesi akşamı ENKA Oditoryumu’nda izlenebilecek konserde ikili, Melih Kibar, Selim Atakan ve Onno Tunç gibi isimlerin sahneye taşınmış eserlerini seslendirecek. Evita ve Lüküs Hayat gibi ünlü müzikallerden parçalar ile Liza Minelli’nin Kabare filminde seslendirdiği 'Cabaret' ve 'Mein Herr' de Zuhal Olcay’ın sesiyle yeniden hayat bulacak.