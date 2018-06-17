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Zülfü Livaneli’nin “Konstantiniyye Oteli” romanındaki “Edebi ve Ebedi Gölgeler’’ bölümünün zenginleştirilmiş halinden oluşan “Gölgeler”, tarihin en önemli şair, yazar ve düşünürlerini bir araya getiriyor.

Kitapta Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmed, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Nâzım Hikmet, Yahya Kemal, Orhan Veli, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Ece Ayhan, Cemal Süreya, Sabahattin Ali, Kemal Tahir ve Attilâ İlhan, yıllarca müstear isimlerle yazdıkları kendi metinlerini bir İstanbul gecesinde, koyu bir sohbette okuyorlar. Kitapta ayrıca şair ve yazarların müstear isimleri nasıl aldıklarının öyküsü de anlatılıyor.



Livaneli, “Gölgeler” eseriyle, tarihin en önemli şair, yazar ve düşünürlerinin anısı önünde saygıyla eğildiklerini belirterek, “Bütün bu saygın edebiyatçılarımız, kubbede hoş bir sada olmanın da ötesinde yeryüzünde silinmez bir iz bıraktılar” ifadesini kullandı.