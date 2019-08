Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek olan Zürih Film Festivali’nin uluslararası yarışması için jüri başkanlığı yapacak.



Oscar’lı yönetmen, festivalde, 1991 yapımı biyografik filmi The Doors’un yenilenmiş versiyonu ile The Putin Interviews adlı belgesel dizisinin 15’inci edisyonunun sunumunu yapacak.



Stone’un başkanlık yapacağı jüride; Kolombiyalı yönetmen Ciro Guerra (Waiting for the Barbarians), İtalyan yönetmen Laura Bispuri (Figlia Mia), Alman oyuncu Sebastian Koch (Werk Ohne Autor) ve İsviçreli yapımcı Tiziana Soudani (Lazzaro Felice) yer alacak.

Biyografik film The Doors, aynı adı taşıyan rock grubu ve özellikle grubun solisti Jim Morrison'ın hayatına odaklanıyor.

26 Eylül’de başlayacak olan Zürih Film Festivali, 6 Ekim’de sona erecek.