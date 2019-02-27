İlişkili Haberler Adventure Turkey için geri sayım başladı

Dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen sektörlerinin başında gelen turizmde; macera turizmi son dönemlerdeki yükselişiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Önemli bir pazarı da içinde barından alternatif turizm türü İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Adventure Turkey ile bir araya geldi. 4 gün boyunca yoğun ilgi gören fuar, önümüzdeki yıl 13 - 16 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.



KAMP ATEŞİNİ FUARDA YAKTILAR



Birçok kişi için sevilen ve vazgeçilmez açık hava geleneği olan ortada yakılan ateş etrafında eğlenceli dakikalar fuar alanına taşındı. ‘Kamp Ateşi’ teması adı altında gerçekleşen etkinlik ile outdoor dünyasının önemli isimleri ile ziyaretçileri bir araya getirdi. Fuar boyunca süren programda Savaş Karakaş, Nasuh Mahruki, Doğan Palut, Cem Karabay gibi birçok isim gerçekleştirdiği sunumlar ve oluşturulan ortam ile katılımcılara kamp ortamını fuar alanında yaşadı.