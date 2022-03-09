2022'de 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm potansiyelinin büyümesi gerektiğine işaret ederek, "2028 yılında Türkiye'nin hedefinin 120 milyon turist, 100 milyar dolar gelir olması gerekiyor. Bu, Türkiye için zor bir hedef değil. Çok rahat ulaşılabilir bir hedef" dedi.

42 MİLYON HEDEF



Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Programı'na konuk olan Ersoy, 2022'de 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.



Bakan Ersoy, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle geçmişten bugüne global krizlerden etkilendiğini ancak krizlerden başarıyla çıkılabileceğini aktararak, şunları kaydetti: "Krizlere karşı bağışıklık elde etmeniz gerekiyor. Bunun da en önemli aşısı, pazar çeşitliliğidir. Bütün sektörlerde ne kadar fazla pazar çeşitliliği elde ederseniz, krizlere de o kadar bağışıklık kazanmış hale gelirsiniz. Biz, 2023 turizm hedeflerini belirlerken en başında bu vardı. Pazar çeşitliliğini yakalamak için de Turizm Geliştirme Ajansı'nı (TGA) kurduk. Bu, dünyada yüz yıldır var olan ülkemize de 2019'da kazandırdığımız bir kanun. Bu kanunla birlikte devlet ve sektör, çok sıkı bir tanıtıma başladık. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar tanıtım yaptık. Bu rakamları çok daha ileri seviyelere götürebiliriz. Dünyada en iyi turizm potansiyeline sahip ülkeler arasında, Türkiye var ama hak ettiği yerde değil. Dünya genelinde çok yoğun tanıtım yapmamız, pandemi döneminden rakiplerimize göre hızlı çıkışımızı sağladı. Pandemide 21 ülkede televizyonlar aracılığıyla, 80'den fazla ülkede de dijital tanıtım yaptık. Şu anda Türkiye, 120 ülkede uluslararası kanallarda ve dijital platformlarda tanıtım yapıyor."



KIZ KULESİ'NDEKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI



Bakan Ersoy, 29 Ekim 2021'de gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin 7.8 milyon ziyaretçi aldığına dikkati çekerek, "Bu festivalin ikincisi 28 Mayıs - 12 Haziran arasında yapılacak. Ancak bu sefer İstanbul'un yanında Başkent Kültür Yolu Festivali'ni de yapacağız. Onun da 4,7 kilometrelik bir rotası var. 2023 yılında ise bu festivallere İzmir ve Diyarbakır da dahil olacak." ifadelerini kullandı.



Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Ersoy, önceki restorasyonlarda kullanılan malzemelerin yapıya zarar verdiğini dile getirerek, özgün malzemeler kullanılarak yapılan restorasyonun ekim ayında tamamlanacağının altını çizdi.



Mehmet Nuri Ersoy, Kilis'teki Alaeddin Yavaşca Müzesi'ni, 23 Aralık 2021'de vefat eden sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğum günü olan 1 Mart'ta açtıklarını da vurguladı.