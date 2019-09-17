17 yaşındayken arkadaşını kaybeden ABD’li Tom Turcich, bu olaydan çok etkilendi ve dünyayı yürüyerek dolaşmaya başladı.



4 yıl önce New Jersey’deki evinden yola çıkan 30 yaşındaki Turcich, bugüne kadar yürüyerek 32 ülke ve 26 bin kilometre yol kat etti.

Köpeği ve el arabasıyla İstanbul’a gelen gezgin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü yaya olarak tek başına geçen ilk insan oldu. Köprüden geçerken çektiği videoda, verilen izin için Türk hükümetine teşekkür eden Turcich, her gün yaklaşık 40 kilometre yürüdüğü yolculuğunu @theworldwalk isimli Instagram hesabında an be an paylaşıyor. Takipçi sayısı hızla artan gezgin, Karadeniz bölgesi boyunca yürüyerek Gürcistan’a, oradan da Azerbaycan’a geçecek. Hedefinde her kıtada yürümek olan genç seyyah, Antarktika’da bile yürüdüğünü belirtiyor.

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden özel izinle köpeğiyle birlikte yürüyerek geçen Tom Turcich ardından Beykoz'a doğru yola koyuldu. Uzun yolculuğunun kısa bir bölümü havadan da görüntülenen Turcich’in hikayesi aslında derin bir hüzne dayanıyor.

Yolculuğunun Tom Hanks’in başrolünü oynadığı ABD yapımı Forrest Gump filmine benzetilip benzetilmediği konusuna espriyle yanıt veren Turcich, “Evet, insanlar hep Forrest Gump benzetmesi yapıyor. O ABD’yi 3 kez yürüyerek kat etti. Ben ondan daha fazlasını yaptım. Ama onunkiyle aynı sakala sahip değilim” diye konuştu.

Yolculuğuna 4 yıl önce başladığını söyleyen genç seyyah, “Bu yolculuğa 2 Nisan 2015’te, ABD New Jersey’deki evimden başladım. Yolumu 4 ay boyunca Meksika yönüne ve oradan aşağı 2 yıl boyunca Uruguay’a kadar çevirdim. Tüm bunlar, 17 yaşında bir arkadaşımın ölümünden sonra ortaya çıktı. Onun ölümü bana, benim de onun kadar çabuk ölebileceğimi ve hayattan en iyi şekilde faydalanmam gerektiğini fark ettirdi. Dünyayı yürüyerek dolaşmanın, dünyayı görebilmek için en yavaş yöntem olduğunu düşündüm. Tüm o köyleri tek tek geçerek, dünyanın aslında gerçekten nasıl bir yer olduğunu görebilecektim” dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 26 bin kilometre yol kat ederek 32 ülkeden geçtiğini kaydeden Tom Turcich, “Sadece yürüyerek Orta ve Güney Amerika’yı gördüm. Geçen yıl Danimarka’dan İspanya’ya kadar yürüdüm. Oradan Fas’a geçip Cezayir’i, Tunus’u, yukarıda İtalya’yı geçip Türkiye’ye geldim. Yolum buradan Moğolistan’a kadar gidiyor. Bütün kıtalara ulaşmak istedim. Yolculuğumun ilk ayağı Amerika ülkelerine inmek oldu. Kuzey ve Güney Amerika, ardından Antarktika’ya gittim. Planım sonrasında Avrupa’ya uçup biraz Afrika’da bulunmak, oradan Asya ve Asya’dan Avustralya’ya geçmek. Bütün kıtalara ulaşmak istiyorum. Fakat bunun diğer bir yanı, ABD pasaportuyla doğduğum için şanslıyım çünkü güçlü bir pasaport. Rotamı, mümkün olan en az vizeye göre oluşturdum. Cezayir’de vizeye ihtiyaç duydum. Özbekistan için de vizeye ihtiyacım var. Ama bunu en kolay şekilde, kağıt işleriyle uğraşmadan yapmak istiyorum” diye konuştu.

