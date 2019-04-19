Bu sene Çin'de düzenlenen "21'inci Bahçecilik/Botanik EXPO"su kapsamında kurulan Türkiye pavyonunda, "Galata Kulesi", "Pamukkale Travertenleri" gibi simgesel yapılar Pekin'e taşınırken, ziyaretçilere Çin'de ziyaretçilere minik bir Türkiye turu yaptırılması hedefleniyor.



Türkiye, EXPO 2019 Pekin'de, 2 bin 400 metrekarelik alana kurduğu, EXPO'nun en büyük pavyonlarından biriyle ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor.



Türkiye'nin hem kültürel hem coğrafi özelliklerinin en iyi şekilde tanıtılması için hazırlanan pavyonunda görkemli bir açılışa ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkiye, katılımcı ülkelerin daha şimdiden ilgisini çeken pavyonuyla EXPO Pekin'e damga vuracak.



Bu yıl "Yeşil Yaşa Daha İyi Yaşa" temasıyla 29 Nisan-7 Ekim tarihleri arasında 110 ülke ve uluslararası kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde çok iyi bir hazırlık süreci geçiren Türkiye'nin teması da "Geleceği Yeşil ile Kucakla" olarak belirlendi.



Yapılan hazırlıklar, kurulan alanlar, gerçekleştirilecek etkinlikler, tanıtımlar ve gösterilerle en çok ilgi gören ve ziyaret edilen ülke olmaya aday Türkiye'nin pavyonu, Anadolu'nun köklü medeniyetler mirasını harmanlayan konsept ve mimari başta olmak üzere tüm unsurlarıyla ülkenin "üretim, iş birliği ve paylaşma" kavramlarına verdiği öneme dikkati çekecek.

Pekin’in 90 kilometre kuzeyindeki Yanqing bölgesinde 960 hektar alan üzerine kurulan EXPO 2019'daki ülke pavyonu, gelecek nesillere daha yaşanabilir yeşil bir dünya bırakma vizyonuyla hazırlandı.



Ziyaretçileri Pamukkale Travertenleri'nin modern yorumu karşılayacak

Verilen bilgiye göre, EXPO Pekin'de kendisine tahsis edilen alanı geçen ekim ayında teslim alan Türkiye, ülke pavyonu inşaasını, Milano ve Astana Expo Türk pavyonu projelerini de yürüten dDf iş birliği ile dört ay gibi kısa bir sürede tamamladı.



2 bin 400 metrekare alan üzerinde, açık, yarı açık ve kapalı olmak üzere üç ana bölümde ve birbirinden farklı dokuz birimden oluşan, doğal ve kültürel zenginliklerimizden ilham alınarak oluşturulan Türkiye pavyonu, karşılama, ağırlama ve deneyimleme olarak hayata geçirilen üç ana bölümden oluşuyor.



Türkiye pavyonunun ana girişinde ziyaretçileri, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri'nin modern bir yorumu ile tasarlanan, su basamakları ve yeşillikler içerisindeki "‘Geleceği Yeşil ile Kucakla’" mesajı karşılayacak.



ZİYARETÇİLER GALATA İLE SELFİE ÇEKİLİP, ANADOLU EVLERİNİ GÖRECEK

Küçük bir Türkiye olarak kurgulanan alanda ziyaretçiler, Türkiye'ye gitmeden Galata Kulesi'nde selfie çekilip, Osmanlı etkilerini barındıran bahçeleri, Anadolu'nun izlerini taşıyan evleri görebilecek.



Alandaki Türk bahçeciliğinin en kıymetli örneklerinden olan Hasbahçe, ziyaretçileri Osmanlı Devleti'nin görkemli günlerine doğru yolculuğa çıkaracak.



Pavyonda ayrıca, Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliğinin nadir örneklerinden "Endemik Bitkiler Tüneli", daha yeşil bir gelecek için hayata geçirilen inovatif çalışmalarının yer aldığı "İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Alanı", misafirlerin oturup nefeslenebileceği, performans ve atölye çalışmalarına katılabileceği "Amfi tiyatro", doğanın insan sağlığına armağanı "Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü", Türkiye’nin coğrafi ve kültürel farklılığının yansıması olan geleneksel Türk evleri ve yapılarından oluşan "7 Bölge 7 İklim sokağı", Türk misafirperverliği ile misafirlerin ağırlanıp ikramların sunulacağı "Bahçehane", çocukların eğlenerek vakit geçirebilecekleri "Çocuk Oyun Alanı", Anadolu insanının yaşam alanındaki besin kaynağı "Bostan" ve "Hediyelik Eşya" alanları yer alıyor.



Kapalı ve yarı açık birimlerin beş tanesinde tema odaklı sergi ve etkinliklerin yer alacağı pavyon, geri kalan birimlerde ağaç ve süs bahçeciliğinden örneklere, Türk peyzaj mimarisinin donatılarına, Türkiye coğrafyasının 7 bölgesinin iklim ve kültürel yansımalarına ev sahipliği yapacak.



"AÇILIŞTA ÇİÇEK VE TÜRK TADIMLIKLARI DAĞITILACAK"

Pavyonun kapalı bölümünde ziyaretçilerin dinlenebileceği ve Türk mutfağından lezzetleri tadabileceği Bahçehane, ortasında konumlandırılan Osmanlı kıraathanelerinin ve Türk bahçe kültürünün ayrılmaz birer unsuru süs havuzu ve suyun dinlendirici sesi ile ziyaretçilerini karşılayacak.



Klasik Türk sedirleri, Osmanlı kıraathanelerinde kullanılan tabure ve siniler ile Türk halılarıyla dekore edilen Bahçehane, Türk tarih, doğa ve kültürünün dönemsel sergilerini de yansıtacak olmasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.



Ulaşım sponsorluğunu THY'nin yaptığı Türkiye pavyonu, EXPO 2019 Pekin açılış gününde Türk kültürünün önemli değerlerinin ön plana çıkarıldığı özel etkinlikler ve sanatsal performanslarla iddiasını ortaya koyacak.



Buna göre açılışa çiçek ve Türk tadımlıkları dağıtımı, halk oyunları gösterisi, ebru ve tezhip gibi sanatlara yönelik atölye çalışmaları, çeşitli konser ve canlı performanslar gerçekleştirilecek.



ÇİN'DE "MEHTER" ÇALINACAK

Türkiye'nin ihracat ürünlerinin de tanıtılacağı EXPO 2019 Pekin'de 1 Temmuz Türkiye Ulusal Günü'nde açılış etkinliklerine ek olarak mehter takımı, ney dinletisi ve semazen gösterileri gibi Türk kültürünü yansıtan etkinliklerin yanında, geleneksel müzikle Avrupa'nın popüler ezgilerini birleştiren sahne performansları yer alacak.



Açık kalacağı süre boyunca çok sayıda farklı etkinliklerle tüm dünyadan misafirleri için heyecanı sürekli kılmayı hedefleyen Türkiye pavyonu, Türkiye'den önemli isimleri ağırlayacak, çevre ve ekoloji üzerine konferanslara ev sahipliği yapacak.



Önemli sanatçıların fırçasından çıkan Anadolu'nun doğasının resmedildiği eserler, sergilerde davetlileri muhteşem Anadolu doğasına davet edecek.



Kuru çiçekler ile obje tasarlama, saksı boyama, Türk şerbeti yapımı atölye çalışmaları da Türkiye pavyonunda yerini alarak ziyaretçilerine eğlenceli olduğu kadar öğretici anlar yaşatacak.