9 ilde 11 bölge daha 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Muğla Fethiye Sınırları İçerisinde Bulunan Kayaköy ve Gemiler Koyu Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edildi.



Bitlis Adilcevaz'da bulunan Sodalı Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edildi.



Muş İli, Varto İlçesinde Bulunan Hamurpet (Akdoğan) Gölü ve Güneyinde Yer Alan Karasal Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve ilan edildi.



Osmaniye İli, Düziçi İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Haruniye Kaplıcaları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve ilan edildi.



İzmir İli, Selçuk İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 12. Grup Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve ilan edildi.



Adana İli, Karataş İlçesinde Bulunan Ağyatan Lagünü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve ilan edildi.



Konya İli, Cihanbeyli İlçesinde Bulunan Köpek Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edildi.



Van İli, İpekyolu İlçesinde Bulunan Erek Dağı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve ilan edildi.



Konya İli, Cihanbeyli İlçesinde Bulunan Tersakan Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edildi.



Van İli, Başkale İlçesinde Bulunan Dereiçi Travertenleri Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edildi.



Şırnak İli, Merkez İlçede Bulunan Kasrik Boğazı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edildi.