Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (AKTOB) Erkan Yağcı, turizm anlamında çok ciddi başarı hikayesi yazan Antalya'nın, Avrupa'nın da turizm başkenti olma yolunda ilerlediğini belirterek, "2018 rakamlarını baz alırsak, 16 milyon yabancı turist sayısıyla Antalya, Avrupa'da Londra ve Paris'ten sonra yabancı ziyaretçi bakımından üçüncü sıraya gelecek." dedi.



Yağcı, yaptığı açıklamada, turizmin Antalya'nın en önemli, Türkiye'nin de en stratejik sektörü olduğunu söyledi.



Döviz kazandırıcı sektörlerin başında turizmin geldiğini anlatan Yağcı, Türkiye'nin coğrafi konumu bakımından bir turizm ülkesi, Antalya'nın da turizm sektörünün başkenti olduğunu vurguladı.



Kentin turizmde kendini ispat ettiğini aktaran Yağcı, "Bizim hedefimiz çok daha yüksek sayılara ulaşmak. Bu sayılara ulaşırken, gelirlerimizi artırmak da önemli hedefimiz. Ciddi anlamda turist sayısında başarı elde ettik, önümüzdeki süreçte hem turist sayısını artırmak, ama bunu yaparken mutlaka turizm gelirlerini de artırmak noktasında stratejilerimiz var" diye konuştu.



2019'un rekor yılı olmasını dileyen Yağcı, Mastercard'ın 10 yıldır yayımladığı ve tüm dünyada 162 şehri kapsayan, "Hedef Şehirler Endeksi" 2018 raporuna göre, Antalya'nın, Avrupa'da en fazla ziyaretçi kabul eden dördüncü şehir olduğuna dikkati çekti. Yağcı, şöyle devam etti:



"Söz konusu bu çalışmada, 2017 verileri kullanıldı. Birinci şehir 19,5 milyon yabancı turist ağırlayan Londra, ikinci şehir Paris, üçüncü İstanbul ve dördüncü Antalya oldu. Antalya'nın artık Avrupa'nın önemli şehirleri arasında çok güçlü bir konuma gelebildiğini görebiliyoruz. 2018 rakamlarını baz alırsak 16 milyon yabancı turist sayısıyla Antalya, Avrupa'da Londra ve Paris'ten sonra yabancı ziyaretçi bakımından üçüncü sıraya gelecek. Antalya olarak 2023 vizyonununda yaklaşık 20 milyon turisti hedefliyoruz. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, gerçekten turizm anlamında çok ciddi başarı hikayesi yazdı. Artık Antalya'nın Avrupa'nın da turizm başkenti olma yolunda çok ciddi adımlarla ilerlediğini görüyoruz"



"ERKEN REZERVASYONLARDA ÇİFT HANELİ BÜYÜME"

Yağcı, 2019'a yönelik ilk rezervasyon verilerini aldıklarını belirterek, özellikle Avrupa'da Almanya, Hollanda, Belçika pazarında iyileşmeler olduğunu ifade etti.



Söz konusu pazarlarda ciddi artış kaydettiklerini aktaran Yağcı, "Pazardan pazara değişkenlik gösterse de Almanya pazarında erken rezervasyon sayılarında çift haneli bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Antalya'da en az iyileşme gösteren pazarların başında Almanya, Hollanda ve Belçika geliyordu. Dolayısıyla Almanya pazarının bu denli güçlü gelmesi bizim 2019 sezonu için çok daha umutlu olmamızın ilk işareti" ifadelerini kullandı.



Antalya'daki turizmin sadece deniz, kum ve güneş üçgeniyle sınırlı olmadığını belirten Yağcı, "Sağlık, golf, futbol, kültür alanında da turizmde çeşitlilik sağlamak anlamında çalışmalar var. Antalya çok ciddi kültür varlıklarını, antik kentleri barındıran bir şehir. Geçen yılı 'Perge Yılı' ilan etmiştik, bu yılı da gelen misafirlere tanıtmak amacıyla 'Aspendos Yılı' ilan ettik. Bu bölgede turizmin 12 aya yayılması konusunda ciddi bir çalışmadır" değerlendirmesinde bulundu.

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