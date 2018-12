Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın bu yıl New York ile dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan üçüncü kenti olduğunu söyledi.



Türel, kendisinin de mezun olduğu Antalya Lisesince düzenlenen 1. Kariyer ve Meslek Şenliklerine katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen, tecrübelerini ve okul yıllarındaki anılarını paylaşan Türel, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Öğrencilere hayatlarını planlı şekilde yaşamalarını öneren Türel, "Hayatınızı doğru planlarsanız hayat hem daha keyifli hale geliyor hem de sizi başarılı kılabiliyor. Dersinize severek çalışırsanız inanın her zaman başarı sizinle olacaktır" dedi.



Öğrencilere derslerin yanında spora, sanata ve sosyal hayata da zaman ayırmalarını öneren Türel, bu aktivitelerin insanı kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu dile getirdi.



Antalya'da yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Türel, Antalya'nın, İsviçre'nin yüz ölçümü kadar büyük bir kent olduğunu belirtti.



Bu kadar geniş bir coğrafyada bir taraftan normal belediyecilik hizmetleri yaparken bir taraftan da Antalya'ya vizyon katacak, Konyaaltı Sahil, Boğaçayı, Raylı Sistem gibi projeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Türel, Antalya'ya 7 yıldızlı projeler kazandırdıklarını kaydetti.



Türel, şu değerlendirmede bulundu:



"2004 senesinde ilk defa belediye başkanı olduğumda seçim broşürüne 'Londra, Paris, New York, Barcelona gibi şehirleri geçeceğiz' diye yazdım. Antalya bu sene New York ile birlikte dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan üçüncü kenti. Turist buraya boşuna gelmiyor. Saydığım o şehirleri artık yakaladık biraz da önlerine geçtik. Şimdi artık biz dünya birinciliğine ilerleyeceğiz. Paris'in, Londra'nın da önüne geçeceğiz. Antalya'ya gelen turistin, gelir düzeyi yüksek turist olmasını sağlayacağız"



Antalya'ya kruvaziyer, yat limanları yapacaklarını vurgulayan Türel, zengin turistin deniz yoluyla geldiğini ifade etti.



Antalya'yı markalaşma yolunda daha da güçlendirip, rakipsiz hale getirmek istediklerini aktaran Türel, Antalya'ya kazandıracakları her proje hakkında bazı kesimler tarafından iftiralara maruz kaldığını söyledi.



Söyleşinin ardından okul binasını gezen Türel, okul piyanosunun başına geçerek, "Memleketim" şarkısını çaldı. Yıllar sonra aynı piyanonun tuşlarına tekrar dokunmanın keyfini yaşayan Türel, öğrencilik yıllarına döndüğünü belirtti.



Antalya Lisesi Müdürü Bekir Motor da Türel'e lise yıllarındaki karnelerinin yer aldığı bir çerçeve hediye etti.



