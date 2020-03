Antalya'da karada ve denizde tüm turistik turlar durduruldu

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs salgınından korunmak ve salgının yayılımının önlenmesi için 13 maddelik karar aldı. Kararlara uymayanlar için her defasında olmak üzere 3 bin 150 TL + 292 TL para cezası, iki aydan bir yıla kadar hapis ve işyeri kapatma ve ruhsat işlemi cezaları uygulanacak.



Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat başkanlığında 19 Mart Perşembe günü toplanarak, pandemi ilan edilen corona virüs salgınından vatandaşların korunması ve salgının yayılmasını engellemek için 13 maddelik tedbir kararları aldı.

Otobüs, yat ve teknelerle yerli ve yabancı turist gezileri yasaklanan, semt pazarlarında sadece gıda satışı ve tezgahlar arası 1'er metre mesafe gibi insanların toplu şekilde bir arada olmasını engelleyecek bir çok madde var. Kararlara, uymayan kişiler için idari para, hapis ve işyeri kapatma ve ruhsat iptaline kadar çok ağır cezalar bulunuyor.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kurulun kararları şöyle:



BAKANLIKLARIN KARARLARINA TİTİZLİKLE UYULMASI



Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların yayınladığı talimat ve genelgelere titizlikle uyulması, görev kapsamında gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması istendi.



SALGINDAN KORUNMAYA YÖNELİK BİLGİLENDİRME



Kurumların web siteleri ile il genelinde belediyelere ait dijital ekran, bilboardlar ve yerel basında Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün salgından korunmaya yönelik yayın ve bilgilendirmelerine istinaden, su ve sabun kullanımı, hijyen ve dezenfeksiyon konusunda duyarlılık oluşturulmasına yönelik bilgilendirme yapılacak.



TOPLU YAŞAM ALANLARI



Toplu yaşama alanları olan Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimler, Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza infaz kurumları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı yurt, huzurevi, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri vb. yataklı kurum ve kuruluşlarda gerekli tedbirler ilgili kurumlarca alınacak. Resmi ve özel kuruluşlara ait konaklama tesislerinde de gerekli tedbirler alınacak.



DEZENFEKSİYON GÖREVİ BELEDİYELERDE



İl genelinde kamu kurum ve kuruluşları hizmet binaları ve çevrelerinin dezenfeksiyon işlemleri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Gerekli durumlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri izinli biyosidal uygulayıcı firmalardan hizmet alımıyla dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirebilecek.



OTOBÜSLERE DEZENFEKSİYON



Şehir içi, şehirler arası, servis taşımacılığı gibi tüm toplu taşıma araçları ve durakların dezenfeksiyon işlemlerinin takibini belediyeler yapacak. Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişlerde kullanılmak üzere de el dezenfeksiyon aletleri konulması tavsiye edilecek.



LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK



İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarına ek olarak, il genelinde işyeri ruhsatında hangi sınıf ve türde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, vatandaşların temel ihtiyaçlarından olan yemek gereksinimlerinin karşılanmasının sağlanması için, lokanta ve restoranlar, kapatılacaklar kısmının dışında tutulacak. Ancak bu işletmelerde müşteriler arasında en az 1'er metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni sağlanacak.



PASTANE VE FIRINLARDA SADECE TEZGAHTAN SATIŞ



Bu tür işletmelerin yemek dışında kalan ve sosyalleşme, eğlence, vakit geçirme, spor vb amaçlı toplu olarak bulunulan bölümlerinin faaliyetlerinin ise geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Pastane ve fırın işletmelerin kafe olarak kullanılan bölümleri de durdurulacak. Bu işyerlerinde sadece tezgahtan satış/ paket servis yapılması, işyeri içerisinde veya bahçesinde masalara herhangi bir servis yapılması yasaklandı.



UYMAYANLARA ADLİ VE İDARİ İŞLEM



Bu türdeki işyerlerinin denetleme yetki ve sorumluluğu ilgili belediye zabıta müdürlüğünde olmakla birlikte, diğer kurumların tamamı görev alanına giren konularda, kurulun aldığı kararlara aykırılıkların tespitine ilişkin denetim ve kontrol yapabilecek. Aksi davrananlara tutanak tutulması, gerekli adli işlemlerin takibi, sorumluluk bölgesine göre ilgili kolluk birimi ve işyerlerine ruhsat veren kuruma, idari işlem gerektirenlerin ise işyerlerine ruhsat veren kuruma 24 saat içinde gönderimi sağlanacak.



PAZARLARDA 1'ER METRE MESAFE



İl genelinde bulunan açık ve kapalı oto pazarların faaliyetleri durduruldu. Hayvan pazarları kapatıldı. Açık ve kapalı semt pazar yerlerinde sadece gıda satışı yapılan bölümlerin açık kalması veya satış tezgahlarının arasının en az 1'er metre olması gerekiyor. Kişisel teması en aza indirecek şekilde gerekli düzenlemeleri ilgili belediyeler yapacak.



YAT-TEKNE VE TUR OTOBÜS TURLARI YASAKLANDI



İl genelinde turistik gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan yat, tekne faaliyetleri durduruldu. Ayrıca, tur operatörleri veya konaklama tesisleri tarafından şehir içinde veya şehirlerarasında AVM, kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınması yasaklandı.



KUAFÖR VE BERBERLERE ELDİVEN ZORUNLULUĞU



Halihazırda hizmetleri öncelikli hale gelen kamu sağlık kuruluşlarına ihtiyaç halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca imkanlar ölçüsünde personel, araç, malzeme ve lojistik destek sağlanacak. İnsanlara doğrudan temas etmek suretiyle hizmet veren berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işyerlerinde çalışanların maske ve eldiven kullanması, hijyen kurallarına azami özen göstermeleriyle ilgili meslek kuruluşları duyurularını yapacak.



YURTDIŞINDAN GELEN VE TEMAS EDENLERE 14 GÜN KURALI



İl sınırları içinde vatandaşlardan, yurtdışından gelenlerle, bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne şekilde olursa osun temas nedeniyle corona virüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk birimlerince, '14 gün süreyle evlerinden ayrılmamaları' yönünde yazılı tebligat yapılacak. Bu kişilerden evlerinden ayrılmamaları yönündeki birinci ikaza uymayanlara, 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak. Yapılacak ikinci kontrolde de evlerinde bulunmadıkları tespit edilenleri, Valilik tarafından belirlenen yerlerde 14 gün süreyle sıhhi gözetim altına alınacak. Haklarında tekrar 3 bin 150 TL idari para cezası ve Türk Ceza Kanunun 195'inci maddesi uyarınca adli işlem uygulanacak.



HER DEFASINDA 3 BİN 150 TL+ 392 TL CEZA



Kurul kararlarına uymayanlarla ilgili ise hem ağır para cezası hem de hapis cezası uygulanacak. Kurul kararlarına uyulmamasıyla ilgili her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğinde 3 bin 150 TL para cezası verilecek. Ayrıca Kabahatler Kanunu 32'nci maddesi gereğince 392 TL idari para cezası da verilecek.



İKİ AYDAN BİR YILA KADAR HAPİS



TCK'nın Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195'inci maddesinde yer alan, “…yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanacak. İşyerlerine ayrıca kapatma ve ruhsat iptali işlemi de uygulanacak.