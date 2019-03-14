Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Antalya'nın; doğal güzellikleri, uygun iklimi, tesisler ve hizmet kalitesiyle "Türkiye'nin turizm başkenti" olduğunu vurguladı.



Karaloğlu, "Antalya, hem Türkiye'nin turizm başkenti hem Akdeniz'de hem de dünyada çok bilinen bir turizm destinasyonuna dönüştü" dedi.



Rusya'da faaliyet gösteren Türk tur operatörlerinin önemine işaret eden Karaloğlu, "Rusya pazarında 2016'da yaşanan büyük kırılmadan sonra 2 yılda bu kadar hızlı dönüş yaşandıysa, bunda Rusya'daki Türk tur operatörlerinin büyük katkıları var. Aynı durumu, Alman pazarında yerli tur operatörü kalmadığı için yaşayamıyoruz" ifadelerini kullandı.



"NİTELİKLİ TURİZME GEÇMEK İÇİN DE NİTELİKLİ İŞLER YAPMANIZ GEREKİR"

Geçen yıl Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkenin Rusya olduğunu hatırlatan Karaloğlu, "2019'da da Rusya pazarında yine yüzde 10 civarında pozitif büyüme bekliyoruz. Antalya'ya gelen Rus turist sayısında ise 2018'i de geride bırakarak, 5 milyon turist sayısını geçerek bu yıl da yeni bir rekor kıracağız" diye konuştu.



Karaloğlu, Türkiye ve Antalya için nitelikli turizmin önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Antalya ve Türk turizmi, mutlaka nitelikli turizme geçmeli. Nitelikli turizme geçmek için de nitelikli işler yapmanız gerekir. Hem tesis olarak hem sunduğunuz ürün ve hizmet olarak... Aslında Türkiye, nitelikli turizme çok kolaylıkla geçebilecek bir ülke. Artık turizmi biliyoruz. Sektörde çalışan çok nitelikli bir insan kaynağımız var. Nitelikli turizmi hep beraber Türkiye'de başarabiliriz"



"ÖZELLİKLE RUSYA PAZARI İÇİN ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİSİ GELİRLERİMİZİ ARTIRMAK"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Rusya'nın, Türkiye ve özellikle de Antalya için en önemli iki kaynak pazardan biri olduğuna işaret etti.



Geçen yıl Antalya'yı 5 milyona yakın Rus turistin ziyaret ettiğini bildiren Yağcı, "Bu sene ise özellikle Rusya pazarı için önceliklerimizden birisi gelirlerimizi artırmak. Kişi başı turizm gelirlerini bu pazarda artırmamız lazım" dedi.



"ANTALYA'YA GELEN TURİSTİN 3'TE BİRİ RUS"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise Antalya için önceliğin Rusya pazarı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Turist ziyaretleri açısından daha önce Almanya ve Rusya aynı sayılardaydı ancak geçen yıl yaşanan çok ciddi artışla Rusya, Antalya’nın en önemli pazarı oldu. Neredeyse bize gelen turistin 3'te biri Rusya'dan geliyor. Geçen yıl ulaştığımız rakamlara bu sene de rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yaparken, biz Antalya'nın turizm çeşitliliğini de artırmaya çalışıyoruz. Rus turiste biraz daha Antalya'nın kültürünü, sanatını, mutfağını, değişik kültürlerini tanıtmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz"

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