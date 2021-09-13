Araştırma: Uçak yolculuklarında Covid-19 bulaşma riski binde birden az

Yapılan araştırmaya göre Covid-19 testli seferlerde enfeksiyon oranı yüzde 0,05 olarak bulundu.



10 BİN YOLCUNUN VERİLERİNDEN YARARLANDI

Hakemli yeni çalışmada, Delta Havayolları'nın New York’daki JFK, Atlanta'daki havalimanı ve İtalya'daki Fiumicino Havalimanı arasında gerçekleştirdiği ve yolcuların Covid testi yaptırdığı uçak seferlerindeki yaklaşık 10 bin yolcunun verilerinden yararlandı.

Araştırmada, yolcuların kalkışa azami 72 saat kala yaptıracağı tek bir moleküler testin, ticari uçak seferindeki kişilerin enfekte olma oranını önemli ölçüde azaltabileceği sonucuna varıldı.



10 BİN YOLCUDA 5 KİŞİ



Independent Türkçe'nin haberine göre; ABD'deki Georgia Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Mayo Clinic tarafından Delta Havayolları'yla birlikte yürütülen araştırmada, Covid-19 testli uçuşlarda enfeksiyon oranının yüzde 0.05 yani 10 bin yolcuda 5 kişi olduğu belirtildi.



Toplumdaysa bu oran yüzde 1.1 yani her yüz kişide bir olarak tespit edildi.



Delta Airlines'ın baş sağlık görevlisi Dr. Henry Ting, konuya ilişkin şunları söyledi:



"Covid-19 testli bir uçak seferindeki son derece düşük enfeksiyon oranı, zorunlu maske kullanımı ve hastane sınıfı hava filtrasyonu gibi uçaktaki koruma katmanlarıyla birlikte ele alındığında, bulaşma riski örneğin ABD ve Birleşik Krallık (BK) arasında 1 milyonda birden daha azdır"



"BU SAYILAR DAHA DA İYİYE GİDECEK"



Covid varyantlarının bir süre daha hayatımızda yer alacağını belirten Ting sözlerine şöyle devam etti:



"Simülasyon modelleri değil de bu gerçek hayattan elde edilen veriler, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler tarafından, uluslararası seyahatler için sınırların yeniden açılması amacıyla karantinalar yerine gerekli aşılama ve testler için bir şablon harita olarak kullanılabilir"



Çalışma, Mayo Clinic Proceedings adlı hakemli akademik tıp dergisinde yayımlandı.

"ÇİFT DOZ AŞILILAR İÇİN TESTLERİN TAMAMEN KALDIRILMA ZAMANI GELDİ"



Başka bir yerdeyse, Gatwick Havalimanı CEO'su Birleşik Krallık'a dönen tam aşılı yolculara uygulanan Covid-19 testlerinin tamamen kaldırılması çağrısında bulunarak mevcut seyahat kısıtlamalarının "gelişmelere ayak uyduramadığını" ifade etti.



Stewart Wingate ise Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International-ACI) Avrupa'nın yayımladığı ve Birleşik Krallık'taki seyahat rezervasyonlarının Covid-19 öncesi seviyeye göre yüzde 30'da kaldığını ortaya çıkaran verilere atıfta bulundu. Söz konusu oran Avrupa'da yüzde 60 civarında.



Wingate açıklamasında, "Avrupa genelinde aşılama oranlarının Birleşik Krallık'a kıyasla daha iyi olmasa bile mukayese edilebilir düzeye gelmesiyle birlikte, çift doz aşılı yolcular için testlerin tamamen kaldırılmasının vakti geldi" dedi.